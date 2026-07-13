Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία – Στα Επείγοντα πάνω από 16 άτομα

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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας, το Σαββατοκύριακο, στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, περισσότερα από 16 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Μάλιστα τέσσερις ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε κλινική του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Το νοσοκομείο της Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ο οποίος, με τη σειρά του, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.