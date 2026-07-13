Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία – Στα Επείγοντα πάνω από 16 άτομα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Λαμίας έπειτα από πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα από 16 άτομα μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου με συμπτώματα, ενώ τέσσερις παραμένουν νοσηλευόμενοι. Οι αρχές αναζητούν την πηγή της μόλυνσης σε ενδεχομένως μολυσμένο τρόφιμο από κοινό προμηθευτή σε εστιατόρια της περιοχής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Νοσοκομείο,
πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας, το Σαββατοκύριακο, στη Λαμία. Περισσότερα από 16 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα Επείγοντα.
  • Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου.
  • Το νοσοκομείο της Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ο οποίος ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για ελέγχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας, το Σαββατοκύριακο, στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, περισσότερα από 16 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Μάλιστα τέσσερις ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε κλινική του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Το νοσοκομείο της Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ο οποίος, με τη σειρά του, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ