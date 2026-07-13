Γαλλία: Εφιάλτης που «θα διαρκέσει ημέρες» στο δάσος του Φονταινεμπλό – Πύρινη κόλαση «πρωτοφανούς κλίμακας» έξω από το Παρίσι

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Μια πρωτοφανής πύρινη λαίλαπα κατακαίει το ιστορικό δάσος του Φονταινεμπλό στην περιοχή Σεν-ε-Μαρν, προκαλώντας συναγερμό στις γαλλικές αρχές και αναγκάζοντας δεκάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Τροφοδοτούμενη από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία, η πυρκαγιά έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περίπου 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης, προκαλώντας παράλληλα τεράστια προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής.

Το χρονικό και η εξέλιξη των πύρινων μετώπων

Η αρχή του κακού έγινε την Κυριακή 12 Ιουλίου, όταν ξέσπασαν πολλαπλές εστίες φωτιάς στο νότιο τμήμα της Σεν-ε-Μαρν.

Οι πρώτες εστίες εκδηλώθηκαν σε περιοχές όπως οι Écrennes, Barbizon, Saint-Fargeau-Ponthierry και Jouarre. Τρεις από αυτές τις πυρκαγιές, που αφορούσαν κυρίως καλαμιές, τέθηκαν τελικά υπό έλεγχο αφού κατέστρεψαν 756, 11 και 74 στρέμματα αντίστοιχα.

Ωστόσο, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, μια πολύ μεγαλύτερη εστία εκδηλώθηκε κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Α6, κοντά στο Noisy-sur-École.

Εξαιτίας της εξαιρετικά ξηρής βλάστησης και των υψηλών θερμοκρασιών, οι φλόγες επεκτάθηκαν με ραγδαία ταχύτητα στο δάσος του Φονταινεμπλό.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, η φωτιά παρέμεινε ενεργή και συνέχισε να εξαπλώνεται παρά την πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Νομάρχης της Σεν-ε-Μαρν, υποδεχόμενος τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος έφτασε το πρωί της Δευτέρας στο επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου στην Achères-la-Forêt, δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ότι η πυρκαγιά που μαίνεται είναι «πρωτοφανούς κλίμακας».

Feu dans la forêt de Fontainebleau en cours 😟bon courage aux sapeurs pompiers du 77 et d’île de France @Sdis77 @sdis91 pic.twitter.com/6qIGfrBLtW — Romaric Philogène 🇫🇷 🇺🇦 (@rophilogene) July 12, 2026



Παράλληλα, πυροσβεστική πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Le Parisien ότι η φωτιά «θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, ή ακόμα και αρκετές εβδομάδες».

Οι ίδιοι οι πυροσβέστες εξήγησαν στον υπουργό τη δυσκολία της κατάστασης, επισημαίνοντας: «Δύο στρέμματα αντιπροσωπεύουν 12 έως 18 ώρες εργασίας».

«Ο άνεμος δεν σταματούσε»

Οι κοινότητες Le Vaudoué και Achères-la-Forêt απειλήθηκαν πιο άμεσα από το πύρινο μέτωπο.

Περίπου δεκαπέντε σπίτια εκκενώθηκαν στο Le Vaudoué, καθώς μέχρι το βράδυ οι φλόγες απείχαν μόλις εκατό μέτρα από τις πρώτες κατοικίες.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL, ο δήμαρχος του Vaudoué (ενός χωριού 700 κατοίκων), Μισέλ Καλμί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της Κυριακής.

«Οι φλόγες προχώρησαν πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Ο άνεμος δεν σταματούσε. Δεν μπορούσες να δεις ούτε στα δέκα μέτρα μπροστά σου. Τα πρώτα δέντρα κάηκαν σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μέτρων από τα σπίτια».

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Ολιβιέ Κομπτά, ο οποίος διευθύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης, αν δεν είχαν παρέμβει τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα χωριά Vaudouέ και Noisy-sur-École θα έπρεπε να είχαν εκκενωθεί ολοκληρωτικά.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς περιγράφουν εικόνες που δεν έχουν ξαναδεί. Κάτοικοι ανέφεραν ότι έβλεπαν τη φωτιά και από τις δύο πλευρές των σπιτιών τους, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες αλόγων μετέφεραν τα ζώα τους σε ασφαλές σημείο στο Grand Parquet του Φονταινεμπλώ.

Γιατί η πυρκαγιά αυτή θεωρείται «εξαιρετική»

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά «πολύ έντονη» και «εξαιρετικής κλίμακας».

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026



Για πρώτη φορά, εναέρια μέσα που συνήθως προορίζονται για τις μεγάλες φωτιές του γαλλικού Νότου επιστρατεύτηκαν στην περιοχή του Παρισιού: δύο αεροσκάφη τύπου Dash και δύο ελικόπτερα πυρόσβεσης επιχείρησαν μέχρι το σούρουπο για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Στην κορύφωση της επιχείρησης, σχεδόν 400 πυροσβέστες με 84 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και ντόπιοι αγρότες μεταφέροντας νερό με τα τρακτέρ και τις δεξαμενές τους.

#Incendies | 400 sapeurs-pompiers ont été à pied d’œuvre cette nuit pour lutter contre le feu dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, depuis son déclenchement en bord d’autoroute hier après-midi, a déjà parcouru + de 800 hectares en milieu de nuit.

La lutte continue… pic.twitter.com/kwdnyS9IYw — Pompiers de France (@PompiersFR) July 13, 2026



Η χωροφυλακή επιστράτευσε ελικόπτερο για τον εντοπισμό νέων εστιών, ενώ το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο συντονίζει όλες τις κρατικές υπηρεσίες.

Μιλώντας στον υπουργό Εσωτερικών, οι πυροσβέστες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να θέσουν υπό έλεγχο το ενεργό μέτωπο τη Δευτέρα. «Αυτός είναι πραγματικά ο στόχος για σήμερα», δήλωσε ένας πυροσβέστης.



Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά δυσμενείς. Παρόλο που το πρωί η θερμοκρασία στο Φονταινεμπλό ήταν 23°C, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, Météo France, προβλέπει ότι θα ενταθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας φτάνοντας τους 35°C το μεσημέρι, περιπλέκοντας το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι η περιφέρεια της Σεν-ε-Μαρν, όπως και η υπόλοιπη Ιλ-ντε-Φρανς, έχει τεθεί αυτή τη Δευτέρα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα.

Η επιστράτευση του στρατού

Οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές εκδηλώνονται εν μέσω ενός ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία. Από την έναρξη της θερινής περιόδου έχουν ήδη καεί στη χώρα σχεδόν 61.770 στρέμματα, έκταση περίπου διπλάσια από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση εξετάζει τη μετατροπή στρατιωτικών αεροσκαφών A400M σε πυροσβεστικά.

Ερωτηθείσα στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 για το αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος πρέπει να τροποποιηθεί για ρίψεις νερού, η Άλις Ρούφο, υφυπουργός παρά τω υπουργώ Ενόπλων Δυνάμεων, απάντησε: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες, αλλά υπάρχουν ορισμένα προκαταρκτικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση των πιλότων».

🔴 Incendies : l’armée en renfort L’avion A400M de l’armée va être adapté pour effectuer des largages d’eau : 🗣️”On y travaille et on espère pouvoir le faire dans les prochaines semaines”, assure @RufoAlice, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. ➡️@agindre pic.twitter.com/QpmkQFFyzw — TF1Info (@TF1Info) July 13, 2026



Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η νομαρχία της Σεν-ε-Μαρν απαγόρευσε την πρόσβαση σε ολόκληρη τη δασική έκταση, καθώς και τις αγροτικές εργασίες στα χωράφια προς αποφυγή νέων αναζωπυρώσεων, καλώντας τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.