Φάμελλος: Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Επιτροπή

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Η σιωπή είναι συνενοχή. Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων τώρα» προσθέτει ο κ. Φάμελλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Το ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες μέσης ηλικίας για να προστατεύσουν την καρδιά τους

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Β2Β συναλλαγές: Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιους αφορ...

Τα 3 ζώδια που σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη ζωή τους – Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους χωρίς να πιέζετε

Μετρώντας την «κβαντική κατάσταση W» – Aνοίγει o δρόμος για την κβαντική τηλεμεταφορά
περισσότερα
12:23 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τον Λοβέρδο στη ΝΔ: Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ σύμφωνα με τις...
12:05 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθη...
11:40 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Επέστρεψε στο σπίτι του μετά την επέμβαση για τοποθέτηση στεντ – «Τέρμα το τσιγάρο, προλάβαμε»

Στο σπίτι του επέστρεψε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έπειτα από την ...
09:12 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύρης: Θα αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη τις επόμενες δύο ημέρες

Για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, το δι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος