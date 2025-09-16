Φάμελλος: Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Η σιωπή είναι συνενοχή. Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων τώρα» προσθέτει ο κ. Φάμελλος.