Συλλήψεις ανηλίκων στην Ρόδο για ναρκωτικά – «Φιξάκια» κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε προαύλιο σχολείου

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται ότι λαμβάνει η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μεταξύ ανηλίκων στην Ρόδο.

Όπως μεταδίδει το dimokratiki.gr, το βράδυ του Σαββάτου (13/9) συνελήφθη ένας 17χρονος υπήκοος Αλβανίας και κάτοικος της Αφάντου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν συσκευασμένες ποσότητες κάνναβης έτοιμες για διακίνηση. Στην συνέχεια συνελήφθησαν και οι γονείς του.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή Αφάντου εντόπισαν το 17χρονο να κατέχει 18 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 25,72 γραμμαρίων. Η ποσότητα και ο τρόπος συσκευασίας δεν παρέπεμπαν σε απλή χρήση αλλά σε διακίνηση, κάτι που ενίσχυσε η εύρεση 220 ευρώ στην κατοχή του, ποσό που θεωρείται προϊόν εμπορίας, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο επικοινωνίας με πιθανούς συνεργούς ή πελάτες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 43χρονος πατέρας του ανήλικου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το απόγευμα της Κυριακής, παρουσιάστηκε και η 41χρονη μητέρα του 17χρονου, η οποία συνελήφθη επίσης με την ίδια κατηγορία. Κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη το ίδιο απόγευμα.

Παράλληλες συλλήψεις για ναρκωτικά

Η υπόθεση του 17χρονου δεν ήταν μεμονωμένη. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν και άλλες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Το πρωί της Κυριακής, άνδρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) εντόπισαν έναν 19χρονο ημεδαπό να κατέχει 13,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας συνελήφθη ακόμη ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη.

«Φιξάκια» κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε χώρο σχολικής μονάδας

Το βράδυ του Σάββατου, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. σε προαύλιο χώρο σχολικής μονάδας 17 «φιξάκια» κοκαΐνης, συνολικού βάρους 90 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.