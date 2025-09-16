Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν χθες (15/09) τα ξημερώματα από τον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, έχει ταυτοποιηθεί η σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για έναν 23χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Την ίδια ώρα, στο «σκοτάδι» βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την ταυτότητα της δεύτερης σορού που βρέθηκε στο ύψος της Αριστοτέλους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για άνδρα χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία.