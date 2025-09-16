Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΙΜΟ: «Στηρίζουμε το πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας αλλά απαιτούνται βελτιώσεις για τη ρεαλιστική εφαρμογή του»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βασίλης Κικίλιας

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Arsenio Dominguez, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννη Τσαούση, πραγματοποίησε στο Λονδίνο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της “London International Shipping Week”.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτική παράδοση, που αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με 20% του παγκόσμιου στόλου και πρώτο σε ψήφους μέλος της Α’ Κατηγορίας του Συμβουλίου του ΙΜΟ, υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν παγκόσμια μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ΙΜΟ Net-Zero Framework, απαιτούνται βελτιωτικές προσαρμογές, καθώς η έλλειψη πράσινων καυσίμων απαιτεί πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δίκαιη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων – όπως το LNG – αλλά και έξυπνη χρήση του μηχανισμού ανταμοιβής, ώστε να υποστηριχθεί η προσαρμογή και της bulk/tramp ναυτιλίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες του ναυτιλιακού κλάδου και υπογράμμισε ότι ο ΙΜΟ και τα κράτη μέλη του πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων τους επόμενους μήνες, ώστε τα μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2028, να είναι ρεαλιστικά και πρακτικά εφαρμόσιμα.

 

