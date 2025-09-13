Κικίλιας: Έρευνα του Λιμενικού στο λιμάνι της Αρκίτσας – Ρομά επιχειρούν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διετάχθη η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας αναφορικά με λεκτικό περιστατικό μεταξύ πολίτη και λιμενικού, στο λιμάνι της Αρκίτσας, καθώς και για την αντιμετώπιση παράνομης δραστηριότητας Ρομά.

Σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίκεντρο βρίσκεται λεκτικό επεισόδιο μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού, με φόντο την παρουσία Ρομά που επιχειρούν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό οχήματος εντός του λιμένα.

Ο πολίτης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στο στέλεχος του Λιμενικού για το γεγονός, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη φραστική αντιπαράθεση.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ακούγεται ο λιμενικός να απαντά: «Άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση».

Σημειώνεται, ότι στα λιμάνια απαγορεύεται κάθε μορφή παράνομης εμπορικής δραστηριότητας (πώληση προϊόντων χωρίς άδεια, παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης λιμένα ή του Λιμενικού Σώματος).

Οι χώροι του λιμένα είναι αυξημένης εποπτείας και ασφάλειας, με σαφείς κανονισμούς λειτουργίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο να κινείται άμεσα ζητώντας διερεύνηση τόσο για τη στάση του λιμενικού όσο και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα.

 



