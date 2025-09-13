Κρήτη: Συνεχείς οι αφίξεις μεταναστών – Πάνω από 200 εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Περισσότερα από 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και ύστερα από επιχείρηση συγκέντρωσής τους, φορτηγό του δήμου Γαύδου τα μεταφέρει στο λιμάνι “Καραβέ”, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πέντε ακόμα βάρκες έχουν προσεγγίσει το ακριτικό νησί. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες τοπικές Αρχές περιμένουν αύξηση των αφίξεων μέχρι το βράδυ, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Χανίων

Στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς βρίσκονται από τις 18/08 342 μετανάστες με πολλά προβλήματα υγείας. Αν σε αυτούς προστεθούν οι χθεσινές 4 βάρκες με τους 224 μετανάστες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ήδη από το πρωί της Πέμπτης 11/9, ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Χανίων, ότι ο χώρος της Αγυιάς θεωρείται επισφαλής, αφού οι υγειονομικοί δηλώνουν, ότι «δεν μπορούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες εκεί, ενώ και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που φρόντιζαν για τη διανομή του συσσιτίου τρεις φορές την ημέρα, αποχώρησαν, φοβούμενοι για την σωματική τους ακεραιότητα».

Δυσβάσταχτο το κόστος φιλοξενίας

Στους 37 μετανάστες που φιλοξενούνταν εδώ και 10 ημέρες στο παλιό λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ήρθαν χθες το βράδυ να προστεθούν ακόμα 58, με αποτέλεσμα ο χώρος, αν και ευάερος και φωτεινός, να είναι πια πλήρης. Οι μετανάστες σιτίζονται από τους Δήμους Αγ. Βασιλείου και Ρεθύμνου, ενώ η Αντιπεριφέρεια φρόντισε για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών, για σίτιση, αγορά στρωμάτων και απολυμάνσεις. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιόνη, ανέφερε, ότι από τις αρχές του καλοκαιριού και μέχρι σήμερα, έχει δαπανηθεί το ποσό των 80-90.000 ευρώ, που δεν δικαιολογείται από τα συναρμόδια υπουργεία, αφού όπως υποστηρίζουν τέτοια κονδύλια αφορούν σε Δήμους.

Προειδοποιήσεις και από τους Λιμενικούς

Ανακοίνωση- επιστολή εξέδωσε και το σωματείο εργαζομένων στο Λιμενικό, κάνοντας λόγο για “επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες στους προσωρινούς χώρους φύλαξης μεταναστών”.

«Αξιότιμε κύριοι. Η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση πολλές φορές για τις έλλειψη, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού. Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας.

Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό να βρίσκεται στα όρια του. Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν ψυχικά και σωματικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη; Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής είναι αδύνατο να αποτραπεί. Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες.

Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται κρατούμενοι και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή, καθώς και την για παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση. Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα – γράμματα. Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις.

Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας

Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά να μας απαντήσει η Ηγεσία σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί.

Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε «πολυεργαλεία», χωρίς καμία θεσμική κάλυψη.

Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές από την ΕΛ.ΑΣ. Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στην διαχείριση της κρίσης.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά. Αν δεν δοθούν λύσεις τώρα, η επόμενη κρίση θα είναι μόνο θέμα χρόνου».