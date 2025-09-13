Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπαθε αλλεργικό σοκ και έπεσε αναίσθητος έπειτα από τσίμπημα εντόμου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/09) για έναν άνδρα ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ έπειτα από τσίμπημα εντόμου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας ηλικίας 51 ετών υπέστη αρχικά σοβαρή αλλεργική αντίδραση όταν τον τσίμπησε έντομο, ενώ λίγο αργότερα έπαθε αλλεργικό σοκ με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στον 51χρονο χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Ο ίδιος αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο συμβάν έσπευσε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά τέσσερις διασώστες του ΕΚΑΒ.