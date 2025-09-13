Παρέμβαση της ΕΟΚ για την προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας – Ζήτησαν συγγνώμη και την απέσυραν

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος!»

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ελλάδα, έκανε μία προκλητική ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν από το τζάμπολ.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία τη συνόδευσε στα social media με την φράση: «Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος!»

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για την ανάρτηση και οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη. Έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O πρωθυπουργός επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης ΦΥΚ- Ξεκινά και η διάθεση τους από ιδιωτικά Φαρμ...

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Νέος ΚΟΚ – Οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ: Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα που θα πληρώνουν από σήμερα οι παρα...

Φυτοφάρμακα στα τρόφιμα: Τι λέει ο Πρωτοψάλτης για τους ελέγχους

Πώς να αλλάξετε διάταξη πληκτρολογίου στα Windows 11

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι πολύ θερμότερες απ’ ό,τι πιστεύαν οι επιστήμονες – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη
περισσότερα
16:30 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Προκρίθηκε στον τελικό ο Καραλής – Πέρασε με άνεση και τα 5,75μ

Σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης, θα λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος Έλ...
12:38 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Αλπερέν Σενγκούν: Οι αναρτήσεις με τον Κεμάλ και το προκλητικό σχόλιο – «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»

Αντιδράσεις προκάλεσαν στα social media οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τ...
12:17 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκικά ΜΜΕ για τη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Η ανάρτηση Ερντογάν

Ο ημιτελικός με την Τουρκία εξελίχτηκε σε… εφιάλτη για την εθνική, ηττήθηκε με… κά...
23:40 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανούλης: «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη – Το παιχνίδι με την Φινλανδία είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Τουρκίας μετά την βαριά ήττα της εθνικής κ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος