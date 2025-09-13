Παρέμβαση της ΕΟΚ για την προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας – Ζήτησαν συγγνώμη και την απέσυραν

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ελλάδα, έκανε μία προκλητική ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν από το τζάμπολ.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία τη συνόδευσε στα social media με την φράση: «Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για την ανάρτηση και οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη. Έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.