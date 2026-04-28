Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Δεν κατάλαβα πώς έβγαλα το μαχαίρι, νόμιζα πως απλά τον τραυμάτισα» – Τι υποστήριξε ο 20χρονος ναύτης στην απολογία του

Ο 20χρονος ναύτης, δράστης της στυγερής δολοφονίας στον “Ασύρματο” στον Άγιο Δημήτριο με θύμα τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ, επέμεινε στην απολογία του πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Πάντως δεν έπεισε τις Αρχές και έτσι οδηγήθηκε στις στρατιωτικές φυλακές Κορίνθου.

«Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω και το μαχαίρι το είχα για λόγους άμυνας. Ήταν ένα ραντεβού για να μιλήσουμε σχετικά με την κοπέλα μου. Λογοφέραμε, φοβήθηκα και δεν κατάλαβα πώς έβγαλα το μαχαίρι. Δεν κατάλαβα ότι τον σκότωσα. Νόμιζα πως απλά τον τραυμάτισα» υποστήριξε ο 20χρονος. Μάλιστα για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, υπογράμμισε ότι αν ήθελε να τον σκοτώσει, δεν θα έδιναν ραντεβού στο συγκεκριμένο πάρκο, το οποίο είναι πολυσύχναστο.

«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια. Νιώθω συντετριμμένος. Βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά. Είχαμε μιλήσει πρόσφατα και μόνο στο τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε σε δημόσιο χώρο και σε ώρα που έχει κόσμο» τόνισε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, κ. Μπιτσαξή, «σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, η δικογραφία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, υπάρχουν κρίσιμα έγγραφα, πειστήρια και αναλύσεις οι οποίες αναμένουμε να έρθουν στη δικογραφία, να τοποθετηθούμε αναλόγως και σε αυτά».

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνει κυρίως τις καταθέσεις των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη. Απομένουν η έκθεση βιντεοληπτικού υλικού, η ανάλυση των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας και τα αποτελέσματα του DNA για να πέσει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Ιδιαίτερα τεχνικό το χτύπημα

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εκτιμάται ότι το χτύπημα που επέφερε στο θύμα ο 20χρονος ήταν ιδιαίτερα τεχνικό και καίριο.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί τη θανατηφόρα κατάληξη, όταν δηλαδή τον έπληξε στην καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη των τριών φίλων του δράστη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος είναι σύντροφος της κοπέλας που κατηγορείται για υπόθαλψη και αυτή, με την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, και διεκόπη πριν μερικούς μήνες.

Το ραντεβού του θανάτου

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με τη συγκεκριμένη κοπέλα και της ζητούσε να του πει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν προκειμένου να απαιτήσει να σταματήσει ο 27χρονος να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 20χρονος μετέβη στο σημείο με έναν άλλον 20χρονο φίλο του.

Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και ξεκίνησε διαπληκτισμός, με τον 20χρονο δράστη να βγάζει μαχαίρι και να το καρφώνει στην καρδιά του 27χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.