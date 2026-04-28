Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στις φυλακές Κορίνθου ο 20χρονος δράστης – Ιδιαίτερα τεχνικό το χτύπημα με το μαχαίρι

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγείται ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, μετά την απόφαση για προφυλάκισή του.

Ο ανακριτής του Ναυτοδικείου Πειραιά, όπου απολογήθηκε σήμερα, διέταξε την προφυλάκιση του 20χρονου.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου, όπου θα παραμείνει σε καθεστώς προσωρινής κράτησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στο πλαίσιο της προανάκρισης εκτιμάται ότι το χτύπημα που επέφερε στο θύμα ήταν ιδιαίτερα τεχνικό και καίριο.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί τη θανατηφόρα κατάληξη, καθώς το πλήγμα έπληξε την καρδιά.

Κατά τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τον τραυματισμό, όχι όμως και τον θάνατο του 27χρονου.

Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας κατέθεσε ένα απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΡΕΝ, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τον 27χρονο, αλλά ήθελε να μιλήσει μαζί του γιατί ενοχλούσε τη σύντροφό του. Γι’ αυτό και το ραντεβού που είχαν κλείσει, όπως ανέφερε, έγινε σε ανοιχτό χώρο με κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη των τριών φίλων του δράστη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.