Σαν σήμερα 13 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Λευκοπάθεια

Διεθνής Ημέρα Ρίψης Τσεκουριού

Παγκόσμια Ημέρα Σόφτμπολ

Γεγονότα

1381 : Ο Γουότ Τάιλερ ηγείται της Εξέγερσης των Χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο Β’. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία.

: Ο Γουότ Τάιλερ ηγείται της Εξέγερσης των Χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο Β’. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. 1825 : Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά στους Μύλους τον Ιμπραήμ, που κατευθύνεται προς το Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα.

: Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά στους Μύλους τον Ιμπραήμ, που κατευθύνεται προς το Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. 1863 : Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη, με την οποία ο Δανός πρίγκηπας Χριστιανός αναγορεύεται Βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή.

: Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη, με την οποία ο Δανός πρίγκηπας Χριστιανός αναγορεύεται Βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 1956 : Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης.

: Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης. 1968 : Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων.

: Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων. 1983 : Ο Pioneer 10 γίνεται το πρώτο αντικείμενο που έφτιαξε ο άνθρωπος και φεύγει από το Ηλιακό Σύστημα.

: Ο Pioneer 10 γίνεται το πρώτο αντικείμενο που έφτιαξε ο άνθρωπος και φεύγει από το Ηλιακό Σύστημα. 1988 : Ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουργκούτ Οζάλ επισκέπτεται την Αθήνα, στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός.

: Ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουργκούτ Οζάλ επισκέπτεται την Αθήνα, στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός. 2006 : Η Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου υιοθετεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντας ότι ο Νόμος-Πλαίσιο για τα ΑΕΙ θα ψηφισθεί στην ολομέλεια της Βουλής κι όχι σε θερινό τμήμα, παγώνοντας ουσιαστικά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπό την πρωτοφανή πίεση των άνω των 300 καταλήψεων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ πανελλαδικά, που σε πανηγυρικό κλίμα και ενάντια στην προηγηθείσα στις 8/6 αστυνομική καταστολή των διαδηλώσεων ψηφίζουν στις γενικές τους συνελεύσεις τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

: Η Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου υιοθετεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντας ότι ο Νόμος-Πλαίσιο για τα ΑΕΙ θα ψηφισθεί στην ολομέλεια της Βουλής κι όχι σε θερινό τμήμα, παγώνοντας ουσιαστικά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπό την πρωτοφανή πίεση των άνω των 300 καταλήψεων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ πανελλαδικά, που σε πανηγυρικό κλίμα και ενάντια στην προηγηθείσα στις 8/6 αστυνομική καταστολή των διαδηλώσεων ψηφίζουν στις γενικές τους συνελεύσεις τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. 2023: Αθώος δήλωσε, όπως άλλωστε αναμενόταν, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της σύντομης δίκης σε βάρος του για κατηγορίες συνωμοσίας και απόκρυψης εγγράφων. Στο κατηγορητήριο των 37 σημείων που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο Τραμπ κατηγορείται ότι διατηρούσε εξαιρετικά ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα – συμπεριλαμβανομένων αρχείων σχετικά με στρατιωτικά σχέδια και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ – στο θέρετρό του στη Φλόριντα, σε χώρους του Μαρ-α-Λάγκο.

Γεννήσεις

1831 : Τζέιμς Κλαρκ Μάξγουελ, βρετανός φυσικός, που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. (Θαν. 5/11/1879)

: Τζέιμς Κλαρκ Μάξγουελ, βρετανός φυσικός, που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. (Θαν. 5/11/1879) 1928 : Τζον Νας, Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιγνίων. (Θαν. 23/5/2015)

: Τζον Νας, Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιγνίων. (Θαν. 23/5/2015) 1931 : Ίρβιν Γιάλομ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας.

: Ίρβιν Γιάλομ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. 1965: Βασίλης Καραπιάλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι