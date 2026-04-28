Περιπέτεια στην Κωνσταντινούπολη για την Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο» – Η ανάρτηση της φίλης της

Δύσκολες ώρες βίωσε η Βάσια Παναγοπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, τραυματίστηκε σοβαρά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η καλή της φίλη, Ευρυδίκη Πόθου-Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Facebook περιέγραψε τα όσα βίωσαν, ενώ δεν έκρυψε και τον εκνευρισμό της, για τη συμπεριφορά που είχε το προσωπικό απέναντί τους.

Στη δημοσίευσή της, η Ευρυδίκη Πόθου-Σφακιανάκη κοινοποίησε μία φωτογραφία της ταλαιπωρημένης Βάσιας Παναγοπούλου, καθώς και του πρησμένου, από το κάταγμα στον αστράγαλο, ποδιού της.

«Η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη»

Η καλή φίλη της ηθοποιού, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψε: «Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. 24/4/2026. Η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη! Με τη φίλη μου και όχι μόνο Βάσια Παναγοπούλου, ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι-Κωνσταντινούπολη, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Έπειτα από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο, υποχρέωσή τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφη.

Το πόδι της Βάσιας, βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρυσα πεσμένη κάτω. Το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους. Αμέσως ζήτησα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία. Αλλά καμία. Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών, με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπιση, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους όσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας. Υπ’ όψιν ταξιδεύαμε business. Αυτό για τους γνωρίζοντες συμπεριφορές.

Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός… Άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ήταν ηλίου φαεινότερον ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από την θέση του.

Η Βάσια ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε έπειτα από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά: “Θα χάσετε την πτήση σας”, “Θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”. Μείναμε άναυδες. Επιπλέον: “Δεν έχεις τίποτα, μην προσπαθείς να μας δημιουργήσεις πρόβλημα”.

Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο και μου το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν αναφορά για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό. Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη 10 λεπτά περίπου, μπορεί και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους!!!

Ευτυχώς η αντιμετώπιση των Ελλήνων ήταν άμεση, αφού προσωπικά τους εξιστόρησα τι είχε συμβεί!!! Κατευθείαν στο ΚΑΤ. Διάγνωση: κάταγμα στον αστράγαλο. Πενήντα ημέρες στον γύψο. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο-ηθοποιό που έχει γυρίσματα! Αυτή η απάνθρωπη, αδιάφορη, και επικίνδυνη συμπεριφορά, δεν θα μείνει σιωπηλή. Θα επανέλθω σύντομα, αποκαλύπτοντας και την εταιρεία που φέρει την ευθύνη. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των επιβατών, δεν είναι διαπραγματεύσιμες!!!».