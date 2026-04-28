Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: «Η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση»

Στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα» κάθισε την Τρίτη 28 Απριλίου ο Δημήτρης Μακαλιάς. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, την τραγουδίστρια Αντιγόνη Ψυχράμη, και στη σχέση τους. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2013 και είναι γονείς δύο παιδιών, του Χάρη και της Αριάδνης.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Μακαλιάς εξήγησε στη συνέντευξή του πως: «Η Αντιγόνη, και καλώς θα πω εγώ, από την αρχή είπε ότι εμείς έχουμε τη δική μας σχέση. Και αυτή τη σχέση, δεν θέλει να την αλλοιώσουμε καθόλου.

Γιατί η παρουσία ενός παιδιού, ξαφνικά αλλάζει πραγματικά δομικά μία σχέση, ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι θα πω εγώ. Οπότε η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση. Θέλαμε εμείς να εντάξουμε και το παιδί μέσα στη ζωή μας και να γίνουμε τρεις. Όχι να σπάσουμε τελείως και να πάμε να κολλήσουμε πάνω στο παιδί».

Αμέσως μετά, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ και το παλεύουμε και τώρα. Δηλαδή έχουμε χρόνο για εμάς, χθες το βράδυ βγήκαμε να πάμε τη βόλτα μας, να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Θα βγούμε να φάμε, να πιούμε, να πάμε ένα θέατρο. Θα πάμε όλοι μαζί τις διακοπές μας, θα κάνουμε όλοι μαζί πράγματα».

«Πρέπει ο καθένας να έχει και τον προσωπικό του χώρο, και εμείς σαν ζευγάρι, και όλοι μαζί σαν οικογένεια. Η Αντιγόνη το έχει στο μυαλό της, δηλαδή το σκέφτεται, λέει: “Ώπα ώπα, δεν θα χάσουμε εμάς. Είμαστε εμείς εδώ σαν ζευγάρι”», σημείωσε.