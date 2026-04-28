Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: «Η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δημήτρης Μακαλιάς
Φωτογραφία: Instagram/dimitriosmakalias

Στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα» κάθισε την Τρίτη 28 Απριλίου ο Δημήτρης Μακαλιάς. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, την τραγουδίστρια Αντιγόνη Ψυχράμη, και στη σχέση τους. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2013 και είναι γονείς δύο παιδιών, του Χάρη και της Αριάδνης.

Δημήτρης Μακαλιάς: «Λατρεύω τα τηλεπαιχνίδια – Ίσως στα 70-80 μου κάνω και έγω κάτι»

Ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Μακαλιάς εξήγησε στη συνέντευξή του πως: «Η Αντιγόνη, και καλώς θα πω εγώ, από την αρχή είπε ότι εμείς έχουμε τη δική μας σχέση. Και αυτή τη σχέση, δεν θέλει να την αλλοιώσουμε καθόλου.

Γιατί η παρουσία ενός παιδιού, ξαφνικά αλλάζει πραγματικά δομικά μία σχέση, ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι θα πω εγώ. Οπότε η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση. Θέλαμε εμείς να εντάξουμε και το παιδί μέσα στη ζωή μας και να γίνουμε τρεις. Όχι να σπάσουμε τελείως και να πάμε να κολλήσουμε πάνω στο παιδί».

Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν ξέρω αν είμαι κουλ, με ενδιαφέρει να είμαστε ενεργοί γονείς» – ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ»

Αμέσως μετά, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ και το παλεύουμε και τώρα. Δηλαδή έχουμε χρόνο για εμάς, χθες το βράδυ βγήκαμε να πάμε τη βόλτα μας, να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Θα βγούμε να φάμε, να πιούμε, να πάμε ένα θέατρο. Θα πάμε όλοι μαζί τις διακοπές μας, θα κάνουμε όλοι μαζί πράγματα».

«Πρέπει ο καθένας να έχει και τον προσωπικό του χώρο, και εμείς σαν ζευγάρι, και όλοι μαζί σαν οικογένεια. Η Αντιγόνη το έχει στο μυαλό της, δηλαδή το σκέφτεται, λέει: “Ώπα ώπα, δεν θα χάσουμε εμάς. Είμαστε εμείς εδώ σαν ζευγάρι”», σημείωσε.

Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Πολύς χρόνος, σάλιο και μελάνι χαμένο, δεν ήμουν εγώ»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Το Marketing Club Greece «έσπασε» τους κανόνες του marketing στη Θεσσαλονίκη

Ελβετικό φράγκο: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι δανειολήπτες – Τι ζητούν

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
16:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: «Είναι πολύ ερωτευμένη, ένιωθε έτοιμη γι’ αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Μία κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, πραγματοποίησε η Φαίη Σκ...
09:55 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τη δημόσια εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) την κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό...
08:28 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι μίζερος, θέλω να είμαι ελεύθερος και να κοιτάζω τη ζωή με χαμόγελο – Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλί...
03:23 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Βασιλική Τρουφάκου: Στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Μεξικό με τον 2 ετών γιο της

Ως γνωστή λάτρης των ταξιδιών, η Βασιλική Τρουφάκου επέλεξε να επισκεφτεί το Μεξικό έχοντας μα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς