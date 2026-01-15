Βάσια Παναγοπούλου: «Υπάρχει περίπτωση να έψαχνα έναν μπαμπά στις σχέσεις μου»

  • Η Βάσια Παναγοπούλου εξομολογήθηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά πως «υπάρχει περίπτωση να έψαχνα έναν μπαμπά στις σχέσεις μου», λόγω της πρόωρης απώλειας του πατέρα της, όταν ήταν μόλις 10 ετών.
  • Η ηθοποιός τόνισε πως η έννοια της οικογένειας, την οποία δεν έζησε όπως θα ήθελε, της άφησε ένα κενό και την ανάγκη για την αγάπη της αγκαλιάς που δίνουν οι γονείς.
  • Η μετακόμιση από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα μετά τον θάνατο του πατέρα της, την «ταρακούνησε για δεύτερη φορά», καθώς αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο, φίλους και παραστάσεις.
Η Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, φιλοξένησε στην εκπομπή της την Βάσια Παναγοπούλου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, την οποία απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», μίλησε για το πώς επηρέασε τη ζωή της, η πρόωρη απώλεια του πατέρα της. Η καλλιτέχνις “έχασε” τον γονέα της όταν η ίδια ήταν μόλις 10 ετών, ενώ μετά τον θάνατό του, μετακόμισε με τη μητέρα της από την Μυτιλήνη στην Αθήνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ήταν που την «ταρακούνησε για δεύτερη φορά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Βάσια Παναγοπούλου εξομολογήθηκε πως: «Υπάρχει περίπτωση να έψαχνα έναν μπαμπά στις σχέσεις μου, επειδή έχασα πολύ νωρίς τον πατέρα μου. Η έννοια της οικογένειας, που δεν την έζησα όπως θα ήθελα να την έχω ζήσει, μου άφησε ένα κενό.

Εγώ ένιωθα πάντα ότι έχω μία “τρύπα” εδώ και ότι έχω ανάγκη από αυτήν την αγάπη της αγκαλιάς, του ότι “είμαι εδώ άνευ όρων”, που το δίνουν οι γονείς σου τελικά αυτό. Δεν θα το βρεις σε μια σχέση ερωτική, αν δεν το έχεις εισπράξει καταρχήν, οπότε ήταν ένα κενό που με βασάνισε πολύ και το αναζητούσα».

«Έλειπε η αγκαλιά και η κατανόηση από την πλευρά της μαμάς μου. Δηλαδή, έχασα τον μπαμπά μου 10 ετών, ζούσα στη Μυτιλήνη, εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα και ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για εμένα και για την παιδική μου ψυχή. Και εντελώς αψυχολόγητα, η μαμά μου αποφάσισε ότι θα φύγουμε από τη Μυτιλήνη και θα έρθουμε στην Αθήνα, το οποίο εμένα με ταρακούνησε για δεύτερη φορά», συνέχισε.

Ακόμα, η ηθοποιός είπε ότι: «Δηλαδή ένα ήταν που έχασα τον μπαμπά, ότι έχασα τον κόσμο όλο γύρω. Δηλαδή άλλαξα σχολείο, άλλαξα φίλους, άλλαξα παραστάσεις, ήρθα σε μια πόλη που ήταν άλλο μέγεθος και έπρεπε με αυτό να μπορέσω να συμπορευτώ. Πράγμα ζόρικο πολύ! Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω και να τα φέρω βόλτα τα πράγματα».

