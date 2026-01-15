Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το πώς ανακοίνωσε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή ότι είναι έγκυος – «Ήμασταν στην Πάρο…»

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους σε λίγους μήνες. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε στην εκπομπή της το πώς ανακοίνωσε στον σύντροφό της την εγκυμοσύνη.
  • Σύμφωνα με τα όσα είπε, η μέλλουσα μητέρα ανακοίνωσε στον σύντροφό τους ότι θα γίνουν γονείς, ενώ ήταν στην Πάρο.
  • Η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί δεν έκανε gender reveal, τονίζοντας: «Έχω ήδη τόση έκθεση στην εκπομπή, μιλάω συνέχεια και λέω για εμένα. Αν αρχίσω και τα ανεβάζω και στο Instagram όλα αυτά, θα με ξεράσει ο κόσμος. Θα πουν: “Τι αηδία είναι αυτή;”».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της, το πώς αποκάλυψε στον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή, ότι θα γίνουν γονείς.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας με τους συνεργάτες της στην εκπομπή, είπε ότι: «Εμάς έγινε πολύ φυσικά. Αρχικά δεν ήταν μόνος του ο Παναγιώτης εκείνη την ώρα, ήταν με τον κολλητό του, τον Νικόλα. Ήμασταν στην Πάρο. Οπότε βγαίνω έξω, πολύ απλά, και είπα και στους δύο μαζί ότι μάλλον είμαι έγκυος. Χάρηκαν δύο!».

Για το γεγονός πως δεν έκανε gender reveal, είπε ότι: «Έχω ήδη τόση έκθεση στην εκπομπή, μιλάω συνέχεια και λέω για εμένα. Αν αρχίσω και τα ανεβάζω και στο Instagram όλα αυτά, θα με ξεράσει ο κόσμος. Θα πουν: “Τι αηδία είναι αυτή;”».

17:07 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

