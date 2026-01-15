Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το πώς ανακοίνωσε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή ότι είναι έγκυος – «Ήμασταν στην Πάρο…»

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της, το πώς αποκάλυψε στον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή, ότι θα γίνουν γονείς.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας με τους συνεργάτες της στην εκπομπή, είπε ότι: «Εμάς έγινε πολύ φυσικά. Αρχικά δεν ήταν μόνος του ο Παναγιώτης εκείνη την ώρα, ήταν με τον κολλητό του, τον Νικόλα. Ήμασταν στην Πάρο. Οπότε βγαίνω έξω, πολύ απλά, και είπα και στους δύο μαζί ότι μάλλον είμαι έγκυος. Χάρηκαν δύο!».

Για το γεγονός πως δεν έκανε gender reveal, είπε ότι: «Έχω ήδη τόση έκθεση στην εκπομπή, μιλάω συνέχεια και λέω για εμένα. Αν αρχίσω και τα ανεβάζω και στο Instagram όλα αυτά, θα με ξεράσει ο κόσμος. Θα πουν: “Τι αηδία είναι αυτή;”».