Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι – Η μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, ύστερα από μάχη που έδινε για χρόνια με μία σπάνια μορφή καρκίνου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail ο εμβληματικός τραγουδιστής των Queen τής είχε χαρίσει το υποκοριστικό «Bibi», ενώ φέρεται να είχε γράψει αρκετά τραγούδια για εκείνη. Η συγγραφέας Λέσλι-Αν Τζόουνς (Lesley-Ann Jones) αποκάλυψε την ύπαρξή της στο βιβλίο με τίτλο «Love, Freddie», το οποίο κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η συγγραφέας δήλωσε σήμερα πως ο Φρέντι αποκαλούσε επίσης την κόρη του «θησαυρό» του και «μικρό βατραχάκι» του. Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don’t Try So Hard» ήταν εμπνευσμένα από εκείνη, ενώ ο καλλιτέχνης διατηρούσε στενή σχέση με τη «Bibi» μέχρι τον θάνατό του, το 1991.

Ο σύζυγος της εκλιπούσας, Τόμας, ανέφερε στην Daily Mail ότι απεβίωσε «ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας πίσω δύο γιους, ηλικίας εννέα και επτά ετών».

«Η Β είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την συγγραφέα, ο Μέρκιουρι απέκτησε κρυφά την κόρη του κατά τη διάρκεια μίας σχέσης το 1976, ενώ πέρυσι είχε υποστηρίξει πως διαθέτει στοιχεία DNA που το επιβεβαιώνουν.

«Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια αυτής της γυναίκας που έγινε στενή μου φίλη και η οποία με προσέγγισε με έναν ανιδιοτελή στόχο: Να παραμερίσει όλους όσοι είχαν ελεύθερο πεδίο δράσης με την ιστορία του Φρέντι για 32 χρόνια, να αμφισβητήσει τα ψέματά τους και την αναδιατύπωση της ζωής του, καθώς και να αποκαλύψει την αλήθεια. Στο τέλος της ζωής της, το μόνο που είχε σημασία για εκείνη ήταν αυτό. Ήταν πολύ άρρωστη καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που συνεργαστήκαμε. Αλλά είχε μία αποστολή. Έβαλε τον εαυτό της και τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα», επεσήμανε η συγγραφέας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Φρέντι απέκτησε την κόρη του με μία παντρεμένη φίλη του και κράτησε την ύπαρξη του παιδιού ως επτασφράγιστο μυστικό. Η Bibi τον παρακολουθούσε σε συναυλίες και μελετούσε τις περιοδείες του πάνω σε μία υδρόγειο σφαίρα που της είχε χαρίσει ο ίδιος. Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που παραδόθηκαν στη «B» από τον πατέρα της το 1991, λίγο πριν εκείνος φύγει από τη ζωή λόγω επιπλοκών του AIDS.

