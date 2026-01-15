Πλεύρης στον Realfm 97,8: Τις επόμενες εβδομάδες το πλάνο για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αφρική – Θα είναι το απόλυτα αποτρεπτικό μήνυμα

Για την υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra και το μεταναστευτικό μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Οι 4 φρεγάτες αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο ουσιαστικά. Οι δυνατότητές τους είναι εκπληκτικές και σε πολλούς που αναρωτιούνται για τα έξοδα που μπορεί να γίνονται για την άμυνα, θέλω να πω ότι όταν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο γιατί σε σέβεται ο αντίπαλος, όταν ξέρει ότι είσαι ισχυρός. Οπότε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον πολύ ασταθές, είναι πολύ σημαντικό η χώρα να είναι θωρακισμένη», τόνισε.

«Οι συγκεκριμένες φρεγάτες σε συνδυασμό με τα Rafale και τη συμφωνία που υπάρχει με τα F-35 στην πραγματικότητα αλλάζει μια ισορροπία που ήταν αρνητική για πολλές δεκαετίες. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν είμαστε Βέλγιο, ούτε Λουξεμβούργο. Είμαστε Ελλάδα, μία συγκεκριμένη απειλή έχουμε, που παρά την ηρεμία στη διπλωματία και στο γεγονός ότι επιδιώκουμε τη συζήτηση, δεν είναι ένας γείτονας με τον οποίο έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, οπότε το να βρίσκεσαι σε μία ισορροπία υπεροχής ή τέλος πάντων πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε, είναι πολύ σημαντικό και στο διπλωματικό πεδίο, γιατί για να μπορείς να κάνεις διπλωματία πρέπει ο άλλος να σε σέβεται και να σε φοβάται», ανέφερε όσον αφορά στις ισορροπίες με την Τουρκία, στο κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω πως απλά και μόνο με τη συζήτηση λύνονται τα προβλήματα. Με τη συζήτηση, αυτό που μπορείς να πετύχεις είναι να μην έχεις κλιμάκωση. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή οι θέσεις της Τουρκίας , όπως αποτυπώνονται, είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση από την ελληνική πλευρά για επίλυση οποιουδήποτε θέματος. Είναι ξεκάθαρα μαξιμαλιστικές θέσεις, εκτός του διεθνούς δικαίου, θέσεις σε βάρος των δικών μας εθνικών συμφερόντων. Το να μπορείς όμως να έχεις έναν δίαυλο επικοινωνίας ώστε αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας, να μην μεταφέρεται στο πεδίο, είναι σημαντικό. Ως εκεί όμως πρόσθεσε.

Μεταναστευτικό

«Αυτή τη στιγμή, έχοντας και τα στοιχεία όλου του 2025, είμαστε στο 60% μείωση από την πλευρά της Τουρκίας. Υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι της αποτροπής, δηλαδή όταν ενημερώνεται η τουρκική ακτοφυλακή σταματά βάρκες που ξεκινάνε. Δεν υπάρχει συνεργασία και η Τουρκία δεν τηρεί από το 2020 την υποχρέωσή της που έχει με την κοινή δήλωση της Ευρώπης. Άρα υπάρχει καλή συνεργασία στο ένα κομμάτι, δεν υπάρχει όμως στο άλλο. Το βασικό μας πρόβλημα ως προς την άφιξη των μεταναστών είναι η Λιβύη, για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα γιατί έχουμε υπαρκτή ροή από Λιβύη. Είναι το Σουδάν που βρίσκεται σε πόλεμο και χθες παίρνοντας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ τα στοιχεία, δείχνουν ότι είναι καταγεγραμμένοι 3,5 εκατ. Σουδανοί στην Αίγυπτο, το Τσαντ και τη Λιβύη. Άρα είναι μία δεξαμενή που έχει φύγει από την εστία της και υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς τις ροές. Παράλληλα, όμως, από το συγκεκριμένο κανάλι, έχουμε και ροές που δεν δικαιολογούνται με προσφυγικό προφίλ, όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Είχαμε μείωση στις ροές, δηλαδή κλείσαμε το 2025 με 13.000 λιγότερες αφίξεις από το 2024, αλλά θέλουμε να έχουμε μία καλύτερη προετοιμασία -εκμεταλλευόμενοι και τον χειμώνα, γιατί το ταξίδι στο Λιβυκό πέλαγος είναι δύσκολο- και στο σκέλος των δομών στην Κρήτη, όπου το αργότερο την άνοιξη θα είναι έτοιμοι οι δύο χώροι, για να μπορούν να υποδεχθούν και να κρατήσουν κόσμο, αλλά από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και στο πεδίο, να μην επιτρέπουμε αυτές τις ροές και να είναι μειωμένες», ανέφερε ο υπουργός σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές.

«Η ελληνική κυβέρνηση σεβόμενη το διεθνές δίκαιο έχει πει ότι προστατεύει τα σύνορά της. Το βασικό σημείο προστασίας και αποτροπής είναι να μπορείς να εντοπίζεις βάρκες όταν ξεκινούν από τις ακτές, είτε της Τουρκίας, είτε της Λιβύης, ώστε σε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, να μπορείς να σταματάς τις βάρκες. Άρα, όταν λέω μία προετοιμασία αποτροπής αναφέρομαι σε δύο επίπεδα. Τη συζήτηση με τον Χαφτάρ και τη Λιβύη – γιατί φάνηκε μέσα σε αυτό το έτος πως όταν ήθελε η Λιβύη να συνεργαστεί σταματούσαν και οι ροές. Άρα εκεί, υπάρχει ένα πλαίσιο ισχυρής διπλωματίας που δουλεύουμε με το ΥΠΕΞ, να ανταποκρίνεται καλύτερα η λιβυκή πλευρά, και από την άλλη προφανέστατα στον βαθμό που τα σκάφη δεν βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μπορείς να αποτρέπεις στον βαθμό που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Εδώ υπάρχει μία συζήτηση ευρύτερη στην Ευρώπη και υπάρχουν πολλές χώρες που το συζητάνε, ότι θα πρέπει πλέον να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες αποτροπής υπό την έννοια ότι να μπορείς να μην επιτρέπεις την είσοδο στις βάρκες, με ασφαλή τρόπο, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και αυτό που κάνει είναι σε συνεργασία με τις άλλες ακτοφυλακές να σταματά τις βάρκες, πριν μπουν στα δικά μας χωρικά ύδατα», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Το νέο νομοσχέδιο

«Τέλειωσε χθες η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση που στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ο κόσμος που βρίσκεται εδώ νόμιμα να μπορεί να διευκολυνθεί στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την προσέλκυση μεταναστών για συγκεκριμένες εργασίες με τη νόμιμη οδό, άρα απλοποιούμε τη διαδικασία στα προξενεία, καθώς το κομμάτι της μετάκλησης έχει μεγάλη καθυστέρηση και χάνεται κόσμος που θέλει να έρθει και σε αυτό το σκέλος ενδυναμώνουμε διακρατικές συμφωνίες με χώρες που θεωρούμε ότι αξιακά είμαστε και πιο κοντά, δηλαδή μπορεί πιο εύκολα κάποιος να έρθει νόμιμα για 5-6 μήνες να εργαστεί. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, που είναι και η καινοτομία του νομοσχεδίου είναι το εξής: υπολογίζουμε ότι περίπου 18.000 άνθρωποι τον χρόνο παίρνουν άσυλο στην Ελλάδα. Αυτοί μέχρι τώρα έπαιρναν άσυλο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον παρακολουθούσαμε. Τώρα, με το που έρχεται κάποιος και είναι πιθανό να πάρει άσυλο, βλέπουμε τι δουλειά έκανε από εκεί που έρχεται, τον πηγαίνουμε στην αντίστοιχη δομή που μπορεί να απορροφηθεί εργασιακά, πχ όσοι μας δηλώνουν εργάτες τους πηγαίνουμε στο Κουτσόχερο στη Λάρισα, τους κάνουμε μία εκμάθηση στις ελληνικές καλλιέργειες και αυτομάτως μετά από 2-3 μήνες τους ενημερώνουμε ότι η Ελλάδα δεν δίνει πια επιδόματα σε όσους είναι πρόσφυγες . Τους έχει μάθει εργασία και τους δίνει τη δυνατότητα να μείνουν σε σημεία που τους έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία γιατί τους συνδέουμε αυτομάτως με την αγορά εργασίας. Πιστεύουμε ότι με αυτούς τους 3 πυλώνες, μπορούμε να λύσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα εργατικού κενού που υπάρχει στη χώρα, το οποίο υπολογίζεται σε 200.000 θέσεις για τα επόμενα 5 χρόνια στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, του τουρισμού, της βιομηχανίας και της κατασκευής», είπε ο κ. Πλεύρης.

Σχετικά με όσους βρίσκονται παράνομα στη χώρα, τόνισε ότι τον Δεκέμβριο είχαμε το μεγαλύτερο νούμερο επιστροφών τα πολλά τελευταία χρόνια. «995 άτομα που πάνω από τα μισά ήταν λόγω του νέου πλαισίου που εφαρμόζουμε. Τους βρήκαμε, τους πήγαμε στο δικαστήριο για να δικαστούν για ποινή 2 έως 5 χρόνια και επέλεξαν οικειοθελώς να αποχωρήσουν για να μην πάνε φυλακή. Ο στόχος είναι όσοι είναι παράνομα στη χώρα, να ξέρουν ότι πλέον έχουμε σκέλος επιστροφών. Πιστεύω ότι το 2026 τα νούμερα επιστροφών θα είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο στόχος είναι να μην μένει κανείς παράνομα και να επιστρέφει. Και προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα ήδη έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με άλλες χώρες – τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία, την Ολλανδία – και το είχε αποκαλύψει και η Realnews, και πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι για σαφές πλάνο, να υπάρξει κέντρο κράτησης εκτός της Ευρώπης, σε χώρα της Αφρικής , όπου αυτούς που δεν θα μπορούμε να επιστρέφουμε γιατί τυχόν δεν τους δέχονται οι χώρες τους , να μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης που ουσιαστικά θα χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. και από την Ε.Ε. Θα είναι το απόλυτο μήνυμα ότι αν είσαι παράνομα στην Ευρώπη, δεν θα παραμένεις. Ή θα γυρνάς στη χώρα υποδοχής σου ή θα γυρνάς σε ένα κέντρο εκτός της Ευρώπης και άρα δεν έχεις κανέναν λόγο να ρισκάρεις ένα ταξίδι, από τη στιγμή που δεν μπορείς να μείνεις μόνιμα. Δουλεύουμε με αυτές τις χώρες και η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου θα είναι το απόλυτο αποτρεπτικό στοιχείο».

Για το Ιράν και τη Γροιλανδία

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο να υπάρξουν μεταναστευτικές ροές από το Ιράν, σημείωσε: «Μας ανησυχεί έντονα προφανώς. Το Ιράν είναι κρίσιμος παράγοντας για δύο λόγους, δεν είναι μόνο τυχόν ροές που μπορεί να παράξει μόνο το Ιράν. Βρίσκεται σε ένα νευραλγικό σημείο και σε μεγάλο βαθμό έχει και εγκλωβισμένο κόσμο από Αφγανιστάν ή από άλλα σημεία και ενδεχομένως συνθήκες πλήρους αναστάτωσης μπορεί να δημιουργήσουν ροές. Ίδια ανησυχία είχαμε και στο κομμάτι της Γάζας πολύ πιο έντονα γιατί είναι και πολύ πιο κοντά. Τελικά εκεί φάνηκε ότι διαχειριστήκαμε την κατάσταση. Κακά τα ψέματα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εντάσεις συνδέονται άμεσα με την αύξηση των ροών, γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως επιθετικοί σε ροές που δικαιολογούνται και δεν είναι λίγες».

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ανέφερε: «Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκάθαρο και σαφές και αν θέλετε πρέπει να είναι το μίνιμουμ της Ευρώπης που συζητάμε με τα πολλά της προβλήματα, ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε οποιαδήποτε κίνηση ενδεχομένως έχει επιθετικά χαρακτηριστικά σε χώρα της Ευρώπης, ως Ε.Ε. Ευελπιστώ στις συζητήσεις που γίνονται από την αμερικανική πλευρά, οι λύσεις θα είναι τέτοιες που θα σέβονται απόλυτα τα ευρωπαϊκά κράτη και δεν θα είναι λύσεις που θα χαρακτηρίζονται από μονομερείς ενέργειες. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί».