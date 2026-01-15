Η Γη της Ελιάς – Spoiler: «Η Ασπασία θα πάθει έμφραγμα και θα δούμε αν θα τα καταφέρει»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Βάσια Παναγοπούλου, δίνοντας ένα σημαντικό spoiler για τη σειρά Η Γη της Ελιάς.

«Συγκλονιστικές εξελίξεις. Μείναμε στο τελευταίο επεισόδιο πριν κλείσουμε για τα Χριστούγεννα, που η Ασπασία τηλεφωνεί, αφού έχει σκοτώσει τον συνεργάτη του Δημοσθένη και λέει στην αστυνομία ότι «είμαι η Ασπασία Καπερνάρου, σκότωσα τον πρώην συνεργάτη του συζύγου μου, ελάτε στο σπίτι». Και παραδίδεται», είπε αρχικά η Βάσια Παναγοπούλου.

Η Βάσια Παναγοπούλου είπε στη συνέχεια: «Στην αστυνομία τη συλλαμβάνουν και πριν πάει στην ανάκριση, τους παρακαλεί να περάσει από τον τάφο του παιδιού της. Γιατί γι’ αυτόν θεωρεί ότι έχει αποδώσει δικαιοσύνη. Προφανώς, έχει να περάσει ένα μεγάλο ζόρι η Ασπασία, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος αυτός που την περιμένει στη φυλακή, προφανέστατα. Και έρχονται δύσκολες μέρες και εκεί, αλλά και κυρίως στο δικαστήριο που θα ακολουθήσει και που θα μας απασχολήσει πολύ.

Γιατί σε αυτή τη δίκη δεν είναι μόνον η τιμωρία της Ασπασίας, το πώς θα τιμωρηθεί και αν θα τιμωρηθεί. Είναι και ένας σωρός πράγματα, άνθρωποι που όλον αυτό τον καιρό μπαινόβγαιναν στη ζωή της και στη ζωή του κοινού, και ο καθένας έχει παίξει τον ρόλο του, που θα βγουν και ιστορίες που δεν τις περιμένουμε ότι θα αποκαλυφθούν. Και η Ασπασία θα μάθει πράγματα. Θα μάθει πράγματα που δεν τα περιμένει. Και θα ακολουθήσει σοκ για αυτήν. Νομίζω ότι όταν πρωτοσυνάντησε τον εκβιαστή που τον πλήρωσε για να της πει την αλήθεια, έπαθε σοκ».

«Απλά άφησε και ένα περιθώριο, ότι ένας άνθρωπος που τυχαία τον βρήκα και που τον αναγκάστηκα να του δώσω χρήματα για να μου πει κάποιες αλήθειες, κι αν έλεγε ψέματα; Και προσπαθούσε να δει αν αυτά που έμαθε είναι αλήθεια. Παρόλο που τα σημάδια υπήρχαν και άρχισαν να κουμπώνουν διάφορα πράγματα στο μυαλό της. Όταν όμως έβαλε τον κοριό και άρχισε να τον παρακολουθεί και να ακούει πράγματα… Και όταν τον άκουσε να λέει ότι «εγώ γι’ αυτή τη δουλειά θυσίασα το παιδί μου», προφανώς έπαθε σοκ» σημειώνει.

Υποτίθεται ότι αυτό το παιδί έχει αυτοκτονήσει. Υποτίθεται ότι αυτό το παιδί δεν μπόρεσαν να το θάψουν κανονικά. Και αυτή ζούσε όλα αυτά τα χρόνια, κατηγορώντας τον εαυτό της. Παρόλα αυτά, μέχρι να έρθει η ώρα που θα τ’ ακούσει απ’ το στόμα του, δεν είναι σίγουρη για το τι θα κάνει. Υπάρχει μια σκηνή, λίγο πριν τη δολοφονία του Δημοσθένη, που του λέει «θα τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα, αν δεν ακούσω την αλήθεια». Αυτή τα δικά της μυαλά θα τινάξει στον αέρα. Όταν όμως τον ακούει, το σοκ να της το παραδέχεται.

Προφανώς, θεωρεί ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι βουτηγμένος μέσα στην παράνοια, δεν φτάνει που έχει θυσιάσει το παιδί του, γιατί; Για να κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Ο κυνισμός του, «δεν θυσίασα μόνο το παιδί μου, αλλά στο βωμό του κέρδους είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ και τον θάνατο ενός σωρού παιδιών που μπλέκουν με τα ναρκωτικά, που πεθαίνουν από ναρκωτικά». Δείχνει έναν άνθρωπο σκοτεινό και βρόμικο».

Κλείνοντας, η Βάσια Παναγοπούλου είπε: «Είμαι η δικηγόρος της ηρωίδας μου. Δεν συμφωνώ με την πράξη της. Εγώ θα είχα πάρει στο τηλέφωνο και θα τον είχα δώσει ψυχρά στην αστυνομία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα την υπερασπιστώ, θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλους, προφανώς. Ταυτίζομαι μαζί της την ώρα που είμαι και παίζω την Ασπασία, 100%, και το κάνω και μέσα μου. Η Ασπασία προφανώς έχει να αντιμετωπίσει τον νόμο, από την ώρα που έχει ομολογήσει ότι έχει παραβεί τον νόμο. Θα τον αντιμετωπίσει τον νόμο. Και είναι έτοιμη και δεν την νοιάζει κιόλας. Δεν την αφορά. Θα γνωρίσει ανθρώπους καινούργιους, θα έχει εξελίξεις στη ζωή της. Να πούμε για τα κοντινά, ότι η φυλακή είναι ένας άλλος κόσμος. Καινούριος. Άλλες περιπέτειες. Και συν ότι η «Γη της Ελιάς» μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι να ‘ρθει το τέλος της πέμπτης σεζόν, πραγματικά θα ταρακουνάει το κοινό της.

Αυτό το κοινό που πέντε χρόνια μας ακολούθησε πιστά, συγκινητικά πιστά. Και που παραμένει φανατικό. Μας στέλνουνε μηνύματα τώρα τις γιορτές ότι «μείναμε χωρίς την παρέα τους». Γιατί τώρα θα ‘μαι μέσα, θα ‘μαι μέσα και «έχω να αντιμετωπίσω» και προβλήματα υγείας. Η Ασπασία, η καημένη, θα πάθει έμφραγμα. Είναι ένας άνθρωπος που προφανώς υποφέρει για ό,τι της έχει συμβεί. Και για ό,τι έχει κάνει. Βέβαια θα πάθει έμφραγμα και θα δούμε αν θα τα καταφέρει».