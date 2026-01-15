H Αλεξάνδρα κάνει θεματικά τραπέζια στο TikTok και γίνεται viral: Όσα λέει στο enikos.gr – «Μου άρεσε όταν παίζαμε μικροί, να είμαι η “μαμά” και να φροντίζω τους άλλους»

Η Αλεξάνδρα από το «Alexandra’s Kitchen Stories», είναι αναμφίβολα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες του ελληνικού TikTok. Η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία αν παρακολουθήσει κανείς θα καταλάβει πως είναι μία αστείρευτη πηγή θετικής ενέργειας, έχει καταφέρει να μπει μέσα στις καρδιές μίας μεγάλης μερίδας του κόσμου που είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα και να υπενθυμίσει σε πολλούς το πόσο σημαντικό είναι το ποιοτικό, σπιτικό φαγητό, αλλά και την ομορφιά που βρίσκεται στο να μαζευόμαστε με αγαπημένα μας άτομα γύρω από ένα τραπέζι.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η δημοφιλής TikToker σε συνέντευξή της στο enikos.gr, εξομολογείται πως από μικρό παιδί είχε κάποια χαρακτηριστικά, που σίγουρα την έσπρωξαν στην κατεύθυνση που όσοι την ακολουθούν στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουν.

«Για παράδειγμα μου άρεσε να φροντίζω τους άλλους. Μου άρεσε όταν ήμασταν παιδάκια και παίζαμε “σπίτι” να είμαι η “μαμά”, να φροντίζω τους άλλους και να έχω μία κουζίνα. Μου άρεσε δηλαδή το concept του να φτιάχνω κάτι για κάποιον άλλον», εξηγεί στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η Αλεξάνδρα αναφέρει πως: «Επίσης, όχι τόσο καλό αλλά το είχα και αυτό, ήμουν μια ζωή και ακόμα είμαι, emotional eater. Οπότε είχα πάρα πολύ έντονο συναισθηματικό δεσμό με το φαγητό. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά!».

«Ταυτόχρονα όμως είχα και κάποιες συγκυρίες στη ζωή μου που με έφεραν σε αυτό. Καταρχήν είχα την πολύ μεγάλη τύχη, να έχω ένα πολύ international backround. Γεννήθηκα Ταϊλάνδη, μεγάλωσα Γερμανία, οι ρίζες μου είναι ελληνικές, αμερικάνικες και κροατικές. Οπότε από πολύ μικρή εκτέθηκα σε πολλά διαφορετικά φαγητά, πολλές διαφορετικές γεύσεις, πολλά ταξίδια, τα οποία έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη μαγειρική μου και στο χαρακτήρα μου σήμερα.

Και τέλος μου μπήκε από πολύ μικρή το “μικρόβιο” του τραπεζιού και του να ανοίγουμε το σπίτι μας. Γιατί η οικογένειά μου από όλες τις πλευρές, είχε πάντα ανοιχτό το σπίτι και έκανε τραπέζια… Αυτό ήταν κάτι το οποίο πάντα το θαύμαζα στην οικογένειά μου και ήθελα και εγώ να μεταφέρω αυτό το πράγμα. Επομένως, την αγάπη για τη δημιουργία του καλού φαγητού και του τραπεζιού, πιστεύω ότι την είχα από πάντα, και καλλιεργήθηκε με τις συνθήκες που είχα στη ζωή μου», προσθέτει η αγαπημένη TikToker.

Η συγκινητική ανάμνηση του πρώτου τραπεζιού

Περιγράφοντας το πρώτο τραπέζι που έκανε η ίδια, η αγαπημένη TikToker μας πάει κάποια χρόνια πίσω, όταν μετακόμισε στο δικό της σπίτι, και είχε καλέσει την οικογένειά της.

«Στο πρώτο τραπέζι που έκανα, δεν είχαν μπει καν όλα τα έπιπλα ακόμα και ήθελα να καλέσω τους γονείς μου και τα αδέλφια μου. Και δεν ξεχνάω τι έκανα, έστρωσα ένα άθλιο τραπέζι, χωρίς καν τραπεζομάντιλο, αλλά δεν πειράζει, έχουμε εξελιχθεί από τότε. Είχα φτιάξει μία μακαρονάδα με κρέμα γάλακτος και ψαρονέφρι, μία σαλάτα τύπου ceasar και σκορδόψωμο που τρελαίνεται ο μπαμπάς μου.

Θυμάμαι μέχρι σήμερα, τι περηφάνια είχα μέσα μου που κάλεσα τους γονείς μου και τα αδέλφια μου, τους έβαλα σε τραπέζι και τους μαγείρεψα. Και θυμάμαι, πως μετά καθίσαμε στον καναπέ και είδαμε ταινία. Αυτό μου έχει μείνει. Εντάξει, εννοείται από τότε, έχω εξελιχθεί, τώρα το έχω πάει σε άλλο επίπεδο τρέλας με τα τραπέζια», αφηγείται η Αλεξάνδρα.

Δείτε όλη τη συνέντευξη στο παρακάτω βίντεο