Hermes: Κατηγορίες για «φακέλωμα» πελατών πριν από την αγορά Birkin

Σε εκτεταμένους ελέγχους των πελατών της πριν τους επιτρέψει την αγορά της εμβληματικής τσάντας Birkin, φέρεται να προχωρά η Hermes, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα που επικαλείται η Daily Mail.

Όπως αναφέρεται, εργαζόμενοι του γαλλικού οίκου πολυτελείας Hermes χρησιμοποιούν το Google για να «αναλύουν» τις διευθύνσεις κατοικίας υποψήφιων αγοραστών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η περιοχή θεωρείται αρκετά καλή. Παράλληλα, φέρεται να εξετάζονται και οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί μεταπώληση της τσάντας online, τόσο ο πελάτης όσο και ο πωλητής που ενέκρινε την αγορά φέρονται να μπαίνουν σε «μαύρη λίστα».

Η Birkin, που φέρει το όνομα της Βρετανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζέιν Μπίρκιν, αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα σύμβολα status παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου τις 10.000 λίρες. Το αυθεντικό της μοντέλο πωλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s Paris έναντι 10,1 εκατ. δολαρίων.

Ο δημοσιογράφος Louis Pisano έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα X ότι «η Hermes φέρεται να παρακολουθεί τους πελάτες της», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με την έρευνα του γαλλικού περιοδικού Glitz, οι πωλητές αξιολογούν την «καταλληλότητα» των αγοραστών ακόμη και από το ρολόι που φορούν. Ένα Audemars Piguet ή ένα Richard Mille θεωρείται θετικό σημάδι, ενώ ένα «επιδεικτικό» Rolex μπορεί να προκαλέσει καχυποψία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μακρόχρονο και σταθερό ιστορικό αγορών από τον οίκο, ξοδεύοντας συχνά χιλιάδες ευρώ σε άλλα προϊόντα, όπως παπούτσια, ρολόγια και μεταξωτά μαντήλια, προτού τους «προσφερθεί» η δυνατότητα αγοράς μίας Birkin.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τσάντα έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της showbiz. Μεταξύ αυτών που έχουν φωτογραφηθεί κρατώντας Birkin είναι οι Κιμ Καρντάσιαν και Τζένιφερ Λόπεζ. Η Καρντάσιαν, μάλιστα, φέρεται να διαθέτει συλλογή Birkin αξίας από 50.000 έως και 500.000 δολάρια.

Η «υστερία» γύρω από την Birkin έχει οδηγήσει ορισμένους υποψήφιους αγοραστές σε ακραίες ενέργειες: από σπιτικά γλυκά και μετρητά, μέχρι προσφορές για εισιτήρια της Μπιγιονσέ ή ακόμη και ιδιωτικές πτήσεις για το Φεστιβάλ Καννών, στην προσπάθεια να «κερδίσουν» την εύνοια των πωλητών.

Η αυστηρή αυτή διαδικασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδήγησε και σε δικαστικές προσφυγές, με δύο πελάτες να καταγγέλλουν ότι η Hermes τους υποχρέωσε να περάσουν από εξαιρετικά δαπανηρά «στάδια» προκειμένου να αποκτήσουν απλώς το δικαίωμα αγοράς μιας Birkin.

Πηγή: Daily Mail