Hermes: Κατηγορίες για «φακέλωμα» πελατών πριν από την αγορά Birkin

Σύνοψη από το

  • Η Hermes φέρεται να προχωρά σε εκτεταμένους ελέγχους των πελατών της πριν τους επιτρέψει την αγορά της εμβληματικής τσάντας Birkin, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα.
  • Εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το Google για «ανάλυση» διευθύνσεων, ενώ εξετάζονται λογαριασμοί social media και το ιστορικό αγορών, με τους πωλητές να αξιολογούν ακόμη και το ρολόι που φορούν οι υποψήφιοι αγοραστές.
  • Η αυστηρή αυτή διαδικασία έχει οδηγήσει σε «μαύρη λίστα» μεταπωλητών, αλλά και σε δικαστικές προσφυγές από πελάτες που καταγγέλλουν δαπανηρά «στάδια» για το δικαίωμα αγοράς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Hermes: Κατηγορίες για «φακέλωμα» πελατών πριν από την αγορά Birkin

Σε εκτεταμένους ελέγχους των πελατών της πριν τους επιτρέψει την αγορά της εμβληματικής τσάντας Birkin, φέρεται να προχωρά η Hermes, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα που επικαλείται η Daily Mail.

Όπως αναφέρεται, εργαζόμενοι του γαλλικού οίκου πολυτελείας Hermes χρησιμοποιούν το Google για να «αναλύουν» τις διευθύνσεις κατοικίας υποψήφιων αγοραστών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η περιοχή θεωρείται αρκετά καλή. Παράλληλα, φέρεται να εξετάζονται και οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί μεταπώληση της τσάντας online, τόσο ο πελάτης όσο και ο πωλητής που ενέκρινε την αγορά φέρονται να μπαίνουν σε «μαύρη λίστα».

Η Birkin, που φέρει το όνομα της Βρετανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζέιν Μπίρκιν, αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα σύμβολα status παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου τις 10.000 λίρες. Το αυθεντικό της μοντέλο πωλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s Paris έναντι 10,1 εκατ. δολαρίων.

Ο δημοσιογράφος Louis Pisano έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα X ότι «η Hermes φέρεται να παρακολουθεί τους πελάτες της», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με την έρευνα του γαλλικού περιοδικού Glitz, οι πωλητές αξιολογούν την «καταλληλότητα» των αγοραστών ακόμη και από το ρολόι που φορούν. Ένα Audemars Piguet ή ένα Richard Mille θεωρείται θετικό σημάδι, ενώ ένα «επιδεικτικό» Rolex μπορεί να προκαλέσει καχυποψία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μακρόχρονο και σταθερό ιστορικό αγορών από τον οίκο, ξοδεύοντας συχνά χιλιάδες ευρώ σε άλλα προϊόντα, όπως παπούτσια, ρολόγια και μεταξωτά μαντήλια, προτού τους «προσφερθεί» η δυνατότητα αγοράς μίας Birkin.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τσάντα έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της showbiz. Μεταξύ αυτών που έχουν φωτογραφηθεί κρατώντας Birkin είναι οι Κιμ Καρντάσιαν και Τζένιφερ Λόπεζ. Η Καρντάσιαν, μάλιστα, φέρεται να διαθέτει συλλογή Birkin αξίας από 50.000 έως και 500.000 δολάρια.

Η «υστερία» γύρω από την Birkin έχει οδηγήσει ορισμένους υποψήφιους αγοραστές σε ακραίες ενέργειες: από σπιτικά γλυκά και μετρητά, μέχρι προσφορές για εισιτήρια της Μπιγιονσέ ή ακόμη και ιδιωτικές πτήσεις για το Φεστιβάλ Καννών, στην προσπάθεια να «κερδίσουν» την εύνοια των πωλητών.

Η αυστηρή αυτή διαδικασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδήγησε και σε δικαστικές προσφυγές, με δύο πελάτες να καταγγέλλουν ότι η Hermes τους υποχρέωσε να περάσουν από εξαιρετικά δαπανηρά «στάδια» προκειμένου να αποκτήσουν απλώς το δικαίωμα αγοράς μιας Birkin.

Πηγή: Daily Mail

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρώτε υγιεινά, γυμνάζεστε και όμως δεν χάνετε βάρος; Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο και πώς θα το ξεπεράσετε, σύμφωνα με ειδι...

Στα νύχια των ποδιών μπορεί να κρύβεται ο κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα – Τι έδειξε μελέτη

Βουλή: Την ερχόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής για το αγροτικό

Προϋπολογισμός: Στα 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Τι έδειξαν τα στοιχεία για τα έσοδα από φόρους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:05 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

H Αλεξάνδρα κάνει θεματικά τραπέζια στο TikTok και γίνεται viral: Όσα λέει στο enikos.gr – «Μου άρεσε όταν παίζαμε μικροί, να είμαι η “μαμά” και να φροντίζω τους άλλους»

Η Αλεξάνδρα από το «Alexandra’s Kitchen Stories», είναι αναμφίβολα μία από τις πιο ενδια...
04:45 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τον Τάκη Βαμβακίδη σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού

Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Ποντιακής λογοτεχνίας- το Ροδάφ’νον του Κώστα Διαμαντίδη-...
04:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Σταύρος Σβήγκος: Η απάντηση στο ενδεχόμενο γάμου με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου το 2026

Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δ...
04:15 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Δώρα Παντέλη: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο της – «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο»

Η Δώρα Παντέλη απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων μέσα από ένα Q&A που έκανε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι