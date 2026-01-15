Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 15χρονου Γιάννη – Τι λένε οι φίλοι του που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας θα τελεστεί αύριο (16/01) στις 14:00 η εξόδιος ακολουθία του 16χρονου Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Σητεία.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο Γιάννης, φέρεται να πήρε – εν αγνοία του πατέρα του – τα κλειδιά του αυτοκινήτου, όμως πίσω από το τιμόνι κάθισε ένας 16χρονος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς θεωρούσαν πως ήταν πιο έμπειρος. Κατά την επιστροφή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το όχημα εξετράπη της πορείας του στις στροφές της Ερημούπολης, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη συνομήλικός του.

Συμμαθητές και φίλοι του άτυχου παιδιού, περιέγραψαν τη στιγμή της ανατροπής του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Όπως ανέφεραν, ο Γιάννης είχε βγάλει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο, και καθώς το όχημα έκανε περίπου οκτώ ανατροπές, το σώμα του εκτινάχθηκε με σφοδρότητα. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σοβαρό και μοιραίο τραυματισμό σε επαφή με βράχο, προκαλώντας ένα βαρύ τραύμα.

Οι φίλοι του, σοκαρισμένοι από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όταν αντίκρισαν τον άτυχο Γιάννη δυσκολεύτηκαν να συνειδητοποιήσουν την τραγική έκβαση της στιγμής.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, πλην του 16χρονου οδηγού, που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δεν υπέστησαν κανένα τραυματισμό.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από το σχολείο και τους καθηγητές του

«Με βαθιά θλίψη η σχολική κοινότητα του ΕΠΑΛ Σητείας αποχαιρετά τον μαθητή μας Ιωαννίδη Ιωάννη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η απώλειά του μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Γιάννη μας θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».