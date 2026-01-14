Σητεία: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος οδηγός για το δυστύχημα με θύμα τον 15χρονο – Απολογείται την Παρασκευή 

Σητεία: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος οδηγός για το δυστύχημα με θύμα τον 15χρονο – Απολογείται την Παρασκευή 

Την προσωρινή κράτηση του 16χρονου οδηγού που φέρεται ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ενεπλάκη στο δυστύχημα στην Ερημούπολη Σητείας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου αποφάσισε η Εισαγγελέας Λασιθίου.

Ο 16χρονος, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος πήρε προθεσμία να απολογηθεί Παρασκευή, ενώ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 16χρονος που ήταν επιβάτης του οχήματος με σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη.

Υπενθυμίζεται ότι στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 5 παιδιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο παρέκκλινε της πορείας του και έπεσε στα βράχια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ένας 15χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ο 16χρονος.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγός

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος έπαθε σοκ και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Ο 16χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς συνέβη το φρικτό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 15χρονο.

«Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

