Μητοτάκης: Η ανάρτηση για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο – «Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα social media όπου με ένα βίντεο αναφέρεται στον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να περπατά και να μπαίνει σε ένα δικηγορικό γραφείο και εκεί να του εξηγούν πως μία διαδικασία που θα έπαιρνε δύο ημέρες, τώρα, με τη νέα τεχνολογία θα χρειάζεται μερικά λεπτά.

Ο πρωθυπουργός στο τέλος του βίντεο λέει πως η Δικαιοσύνη θα περάσει στην ψηφιακή εποχή και στον 21ο αιώνα “και εδώ νομίζω ότι πράγματι γίνεται ένα άλμα το οποίο διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους. Δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία προωθούμε τη διαφάνεια”.

“Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια”, γράφει στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης ο πρωθυπουργός.