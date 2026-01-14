«Είμαστε εδώ για σένα»: Το “Χαμόγελο του Παιδιού” κάνει έκκληση στη Λόρα να επικοινωνήσει – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε σε δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε πριν έξι ημέρες από την Πάτρα. Ο Οργανισμός την καλεί να επικοινωνήσει σε απόλυτα ασφαλές πλαίσιο.
  • Νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι η 16χρονη Λόρα επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, επιχειρώντας να πουλήσει κοσμήματα για να εξασφαλίσει χρήματα.
  • Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου αναγνώρισε τη Λόρα, η οποία αποχώρησε και επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να εντοπιστεί από τις αρχές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε σε δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα, το κοριτσάκι το οποίο εξαφανίστηκε πριν έξι ημέρες από το σπίτι του στην Πάτρα. Ο Οργανισμός ανάρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

Στο βίντεο μία κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής.

Επισημαίνεται δε ότι η 16χρονη μπορεί να επικοινωνήσει σε απόλυτα ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς καμία κριτική.

Νέα μαρτυρία για την Λόρα από κοσμηματοπώλη στου Ζωγράφου

Νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι η 16χρονη Λόρα πιθανόν δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, η 16χρονη επέστρεψε στην οδό Μικράς Ασίας και επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, επιχειρώντας να πουλήσει κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα.

Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου ανέφερε ότι αναγνώρισε την άγνωστη κοπέλα που είδε ως την αγνοούμενη Λόρα, σημειώνοντας ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά, ενώ τα χαρακτηριστικά της ταίριαζαν με εκείνα της 16χρονης. Όπως περιέγραψε, όταν της είπε ότι δεν αγοράζει κοσμήματα, η ανήλικη αποχώρησε, ζητώντας ωστόσο, να της καλέσουν ταξί, καθώς δεν είχε μονάδες στο κινητό της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, η 16χρονη επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο προορισμό. Η ιδιοκτήτρια ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ωστόσο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο δεν πρόλαβαν να την εντοπίσουν.

σχολίασε κι εσύ

20:15 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

