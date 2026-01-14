ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post με ένταλμα έρευνας – Τι δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνοψη από το

  • Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της δημοσιογράφου της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, την Τετάρτη το πρωί, εκτελώντας ένταλμα έρευνας. Σύμφωνα με την Post, κατασχέθηκαν το κινητό τηλέφωνο, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin.
  • Η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι ισχυρίστηκε σε ανάρτησή της στο X ότι η Νάτανσον «αποκτούσε και δημοσίευε απόρρητες και παράνομα διαρρεύσασες πληροφορίες από έναν ανάδοχο του Πενταγώνου». Η Μπόντι δήλωσε επίσης ότι το άτομο που έκανε τη διαρροή έχει φυλακιστεί.
  • Η Χάνα Νάτανσον είχε γράψει πρόσφατα ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο, περιγράφοντας την περίοδο που πέρασε ως «η ψιθυρίστρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», συλλέγοντας πληροφορίες από εκατοντάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που επηρεάστηκαν από τις αλλαγές στην κυβέρνηση Τραμπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post με ένταλμα έρευνας – Τι δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης

Τον περασμένο μήνα, η δημοσιογράφος της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, στις ΗΠΑ, έγραψε ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο για την περίοδο που πέρασε ως «η whistleblower της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», λαμβάνοντας πληροφορίες από εκατοντάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που επηρεάστηκαν, οι περισσότεροι απολύθηκαν, από τη μεταμόρφωση της κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη το πρωί, πράκτορες του FBI έφτασαν στο σπίτι της Natanson και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας. Σύμφωνα με την Post, κατασχέθηκαν ένα τηλέφωνο και δύο υπολογιστές. Στην συνέχεια η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Natanson «αποκτούσε και δημοσίευε απόρρητες και παράνομα διαρρεύσασες πληροφορίες από έναν ανάδοχο του Πενταγώνου».

Η Post δεν απάντησε αμέσως στον ισχυρισμό της Bondi. Νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος της Post δήλωσε ότι η εφημερίδα παρακολουθούσε την κατάσταση.  Η Μπόντι δήλωσε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι το άτομο που έκανε τη διαρροή έχει φυλακιστεί. Δεν έδωσε το όνομα της δημοσιογράφου στην ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ανέφερε αν βρέθηκαν απόρρητα έγγραφα.

Σύμφωνα με την Washington Post, κατασχέθηκαν “το κινητό τηλέφωνο, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin” της δημοσιογράφου.

Νωρίτερα η New York Times ανέφερε πως πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ερεύνησαν σήμερα το σπίτι μιας δημοσιογράφου της εφημερίδας Washington Post, καθώς συνεχίζεται η προκαταρκτική εξέταση για την ενδεχόμενη διαρροή απόρρητων κυβερνητικών μυστικών.

Η δημοσιογράφος Χάνα Νάτανσον κάλυψε την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τον εξαναγκασμό των υπολοίπων να εφαρμόσουν την κυβερνητική ατζέντα του.

Τον Δεκέμβριο η Νάτανσον έγραψε ένα άρθρο που αναφερόταν στην προσωπική εμπειρία της ενώ κάλυπτε το θέμα. Σε αυτό αναφερόταν στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα που λάμβανε από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξοργισμένους από τις αλλαγές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Επίδομα παιδιού: Λήγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21 – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:10 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής για τη συμφωνία Mercosur

Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί ξανά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή...
19:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ντόχα: Και η Βρετανία αποσύρει προσωπικό της από την βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The i Paper, μέρος του στρατιωτικού προσωπικού της Βρετα...
19:52 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Εκτόξευσε απειλή δολοφονίας εναντίον του Τραμπ – «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Το Ιράν εκτόξευσε μια απειλή εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδοντας μια φ...
19:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ένοπλες ομάδες Κούρδων επιχείρησαν να εισβάλλουν από το Ιράκ

Ένοπλες κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα από το Ιράκ προς το ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι