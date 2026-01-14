ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post με ένταλμα έρευνας – Τι δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης

Τον περασμένο μήνα, η δημοσιογράφος της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, στις ΗΠΑ, έγραψε ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο για την περίοδο που πέρασε ως «η whistleblower της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», λαμβάνοντας πληροφορίες από εκατοντάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που επηρεάστηκαν, οι περισσότεροι απολύθηκαν, από τη μεταμόρφωση της κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη το πρωί, πράκτορες του FBI έφτασαν στο σπίτι της Natanson και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας. Σύμφωνα με την Post, κατασχέθηκαν ένα τηλέφωνο και δύο υπολογιστές. Στην συνέχεια η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Natanson «αποκτούσε και δημοσίευε απόρρητες και παράνομα διαρρεύσασες πληροφορίες από έναν ανάδοχο του Πενταγώνου».

Η Post δεν απάντησε αμέσως στον ισχυρισμό της Bondi. Νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος της Post δήλωσε ότι η εφημερίδα παρακολουθούσε την κατάσταση. Η Μπόντι δήλωσε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι το άτομο που έκανε τη διαρροή έχει φυλακιστεί. Δεν έδωσε το όνομα της δημοσιογράφου στην ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ανέφερε αν βρέθηκαν απόρρητα έγγραφα.

Σύμφωνα με την Washington Post, κατασχέθηκαν “το κινητό τηλέφωνο, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin” της δημοσιογράφου.

Νωρίτερα η New York Times ανέφερε πως πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ερεύνησαν σήμερα το σπίτι μιας δημοσιογράφου της εφημερίδας Washington Post, καθώς συνεχίζεται η προκαταρκτική εξέταση για την ενδεχόμενη διαρροή απόρρητων κυβερνητικών μυστικών.

Η δημοσιογράφος Χάνα Νάτανσον κάλυψε την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τον εξαναγκασμό των υπολοίπων να εφαρμόσουν την κυβερνητική ατζέντα του.

Τον Δεκέμβριο η Νάτανσον έγραψε ένα άρθρο που αναφερόταν στην προσωπική εμπειρία της ενώ κάλυπτε το θέμα. Σε αυτό αναφερόταν στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα που λάμβανε από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξοργισμένους από τις αλλαγές.