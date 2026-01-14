Ιταλία: Αθωώθηκε η Κιάρα Φεράνι – Γιατί οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν είχε εξαπατήσει τους καταναλωτές

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Αθωώθηκε η Κιάρα Φεράνι – Γιατί οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν είχε εξαπατήσει τους καταναλωτές
FILE - Chiara Ferragni poses for photographers as she arrives for the CNMI sustainable fashion 2023 awards in Milan, Italy, on Sept. 24, 2023. Chiara Ferragni, an Italian fashion blogger-turned-businesswomen, has posted a public apology after being fined 1 million euros (dollars) by Italian anti-trust authorities for improperly communicating a charitable contribution tied to the sales of traditional pandoro Christmas cake sold with her logo. (AP Photo/Antonio Calanni, File)

Η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι, στην Ιταλία, κρίθηκε αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε. Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις. Η ινφλουένσερ ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

“Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο”, δήλωσε η Κιάρα Φεράνι.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η Φεράνι αθωώθηκε εξαιτίας δύο, κύριων στοιχείων: οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής ινφλουένσερ σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά.

«Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης», σχολίασε η Φεράνι.

