Ισραήλ: Το κυβερνητικό αεροσκάφος «Wing of Zion» στάθμευσε για περίπου 30 λεπτά στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής

Σενάρια για επικείμενη στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν προκάλεσε η πτήση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, «Wing of Zion», σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Σύμφωνα με αναφορές παρατηρητών αεροσκαφών και στοιχεία από διεθνείς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος απογειώθηκε σήμερα το πρωί από την αεροπορική βάση Nevatim και προσγειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, και έπειτα από περίπου 30 λεπτά απογειώθηκε εκ νέου με προορισμό το Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι Times οf Israel, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί η στοχοποίησή του από ιρανικούς πυραύλους. Ωστόσο ανώνυμοι αξιωματούχοι του Ισραήλ διέψευσαν ότι η κίνηση αυτή είχε σχέση με το Ιράν, λέγοντας ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Flightradar24, το «Wing of Zion» απογειώθηκε στις 11:27 το πρωί από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στις 13:13 στην Κρήτη και απογειώθηκε εκ νέου λιγότερο από μισή ώρα αργότερα, περίπου στις 13.52. Η πτήση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Μπερ Σεβά στις 15:14.