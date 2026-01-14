Τραμπ: Το ΝΑΤΟ να πει στους Δανούς να διώξουν Ρώσους και Κινέζους από την Γροιλανδία – Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές του για την Γροιλανδία, και με νέα του ανάρτηση το μεσημέρι της Τετάρτης δήλωσε πως το «ΝΑΤΟ πρέπει να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από τη Γροιλανδία.

Στην νέα του ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!».

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο» και επανέλαβε το αίτημά του για έλεγχο της συγκεκριμένης δανικής επικράτειας λίγες ώρες πριν από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τετάρτη, έπειτα από εβδομάδες απειλών του Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ίδια ανάρτηση τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το έδαφος για λόγους εθνικής ασφάλειας, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να ενισχύσει το ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ», έγραψε ο Τραμπ στην πρωινή του ανάρτηση στο Truth Social. «Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Πόσοι τον υποστηρίζουν

Μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και σημαντική πλειοψηφία πολιτών εντός των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είναι αντίθετη στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της νήσου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η διήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες, κατέδειξε εκτεταμένες ανησυχίες για τις απειλές του Τραμπ προς τη Δανία, σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη Γροιλανδία, η οποία εδώ και αιώνες αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Το 47% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos αποδοκιμάζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ στο 35% φθάνει το ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν αβέβαιοι.

Περίπου ένας στους πέντε συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει για τα σχέδια απόκτησης της Γροιλανδίας.

Μόνο το 4% των Αμερικανών –μεταξύ των οποίων μόλις 1 στους 10 Ρεπουμπλικάνους και σχεδόν κανένας Δημοκρατικός— δήλωσε ότι θα ήταν «καλή ιδέα» οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να αποκτήσουν την Γροιλανδία από τη Δανία. Το 71% δήλωσε ωστόσο ότι θα ήταν κακή ιδέα –μεταξύ των οποίων 9 στους 10 Δημοκρατικούς και 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους. Περίπου 1 στους 3 Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος εάν πρόκειται για καλή ή κακή ιδέα.

Το 66% των ερωτηθέντων –91% των Δημοκρατικών και 40% των Ρεπουμπλικάνων—δήλωσε ότι ανησυχεί πως οι αμερικανικές προσπάθειες για απόκτηση της Γροιλανδίας θα πλήξουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Το 10% των συμμετεχόντων συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να αποκτήσουν νέο έδαφος, όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά», ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από το 9% στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε στις 20-21 Ιανουαρίου πέρυσι, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)