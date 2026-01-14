Πλεύρης: «Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης δεν λύνεται αν η μία χώρα μεταφέρει το πρόβλημα στην άλλη»

Τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ολλανδίας στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης ανέδειξε η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον Ολλανδό ομόλογό του, υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης και Εξωτερικών, Ντέιβιντ Βαν Βιλ, με βασικό άξονα τις καινοτόμες λύσεις για την διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες.

Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, «στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, μαζί με την Ολλανδία έχουμε μεγάλη συνεργασία στο σκέλος που έχει να κάνει με καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, καθώς επίσης και με τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες, ώστε να επιστρέφονται οι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομα στην Ευρώπη».

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διεξοδικά τον κανονισμό επιστροφών, με τον Έλληνα υπουργό να επισημαίνει ότι υπάρχει πλήρης σύμπτωση απόψεων τόσο ως προς τις ασφαλείς τρίτες χώρες, όσο και ως προς την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης.

«Έχουμε απολύτως κοινές θέσεις και στο σκέλος που έχει να κάνει με τις ασφαλείς τρίτες χώρες, αλλά και με την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμφωνία Ελλάδας και Ολλανδίας για τον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου, με τον κ. Πλεύρη να υπογραμμίζει ότι αναγνωρίζεται η αυξημένη πίεση που έχει δεχθεί η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι οι δύο χώρες έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το Σύμφωνο Μετανάστευσης, και αναγνωρίζεται η πίεση που δεχόταν η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και επομένως η εφαρμογή του Συμφώνου θα γίνει από ένα clean slate», σημείωσε.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο υπουργός, η Ελλάδα αναγνωρίζει τόσο τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Σύμφωνο, όσο και τη στήριξη που παρείχε η Ολλανδία το προηγούμενο διάστημα.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της από το Σύμφωνο, αλλά και το γεγονός ότι η Ολλανδία όλο το προηγούμενο διάστημα παρείχε αλληλεγγύη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή του Συμφώνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο βασικό σημείο σύγκλισης των δύο χωρών, τονίζοντας ότι: «το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης δεν λύνεται αν η μία χώρα μεταφέρει το πρόβλημα στην άλλη».

Όπως υπογράμμισε, η ουσιαστική λύση βρίσκεται στις αποτελεσματικότερες επιστροφές, «ώστε πραγματικά όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη να επιστρέφεται πίσω και αντιθέτως να υπάρχει η στήριξη σε αυτούς που πραγματικά είναι πρόσφυγες».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε και τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.

«Στους πέντε μήνες εφαρμογής έχουμε μείωση των ροών που φτάνει πάνω από 40% και πάνω από 20% στο έτος», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι πλέον αυξάνονται και οι επιστροφές από κόσμο ο οποίος επιλέγει».

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ολλανδίας»

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση και το επίπεδο συνεργασίας με την Ελλάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Με τον φίλο μου τον Θάνο είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για τη μετανάστευση».

Όπως σημείωσε, το μεταναστευτικό αποτελεί διαχρονικά ένα ζήτημα που δίχαζε την Ευρώπη, με τις αυξημένες ροές να επιβαρύνουν τα συστήματα των κρατών-μελών. «Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα δείτε ότι τις περασμένες δεκαετίες το μεταναστευτικό πάντα ήταν ένα ζήτημα που δίχαζε την Ευρώπη. Οι ροές υπερφόρτωναν τα συστήματά μας».

Αναφερόμενος στη συζήτηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι η μετανάστευση αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα. «Καταλήξαμε ότι η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ολλανδίας».

Όπως υπογράμμισε, ο στόχος είναι κοινός: «Να σταματήσουν τα παράνομα κυκλώματα των διακινητών και να μείνουν στην Ευρώπη όσοι πραγματικά το δικαιούνται».

Ο κ. Βαν Βιλ επισήμανε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι αντίστοιχα με εκείνα που αντιμετωπίζει και η Ολλανδία, χαρακτηρίζοντας το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ως σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

«Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων».

Όπως ανέφερε, το Σύμφωνο ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα και καθιστά πιο αποτελεσματική τη διαδικασία ασύλου και επιστροφών. «Διασφαλίζει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και μια πιο γρήγορη και αποδοτική διαδικασία διαχωρισμού εκείνων που πραγματικά δικαιούνται άσυλο από εκείνους που πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους».

Ο Ολλανδός υπουργός τόνισε ότι η μη επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή επιβαρύνει άδικα τις κοινωνίες και τα συστήματα ασύλου, ενώ καθυστερεί και τη στήριξη των πραγματικών προσφύγων.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης και του μηχανισμού αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας την πίεση που έχει δεχθεί η Ελλάδα.

«Χαιρόμαστε που η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις διαδικασίες του Δουβλίνου από τις 12 Ιουνίου, με την εφαρμογή του Συμφώνου. Φυσικά, θα συμβάλουμε στον μηχανισμό αλληλεγγύης και ευχαριστούμε την Ελλάδα για την αναγνώριση του γεγονότος ότι, κατά το προηγούμενο διάστημα, παρείχαμε αλληλεγγύη αναλαμβάνοντας υποθέσεις ασύλου που προέρχονταν από την Ελλάδα. Με αυτό το πνεύμα, προσβλέπουμε στην εφαρμογή του Συμφώνου από τις 12 Ιουνίου», κατέληξε.