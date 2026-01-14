Σητεία: Πώς μία βόλτα παρέας ανηλίκων κατέληξε σε τραγωδία – Κρυφά από τον πατέρα του είχε πάρει το αυτοκίνητο ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Σύνοψη από το

  • Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην Ερημούπολη Σητείας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρέα ανηλίκων εξετράπη της πορείας του και πήρε «τούμπες».
  • Το αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του θύματος, ο οποίος φέρεται να μην γνώριζε πως ο γιος του το είχε πάρει, ενώ οδηγός ήταν ένας 16χρονος φίλος του 15χρονου.
  • Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι γονείς του 16χρονου οδηγού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο Δήμαρχος Σητείας δήλωσε συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι το τροχαίο συνέβη σε δρόμο που δεν θεωρείται επικίνδυνος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13/1 στην Ερημούπολη Σητείας, στο Λασίθι. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία παρέα φίλων, όλοι τους ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του ύστερα από μία στροφή που οδηγεί σε μία μεγάλη ευθεία και το όχημα πήρε «τούμπες» με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του, ωστόσο δεν οδηγούσε ο άτυχος έφηβος, αλλά ένας 16χρονος φίλος του. Πληροφορίες της ιστοσελίδα cretalive.gr αναφέρουν ότι ο τραγικός πατέρας, δεν γνώριζε – φέρεται να κοιμόταν μάλιστα – ότι ο γιος του πήρε το αυτοκίνητό του για να πάει βόλτα με τους φίλους και συμμαθητές του.

Το σημείο που συνέβη το τροχαίο, μετά το Βάι, είναι ερημικό και σκοτεινό, ενώ δεν υπάρχουν φυσικά κάμερες ασφαλείας. Οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο και αναμένουν να λάβουν καταθέσεις από τους τέσσερις φίλους του θύματος, ενώ στο σημείο θα γίνει νέα αυτοψία σήμερα. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πώς βρέθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή οι πέντε φίλοι και τι πήγε στραβά και το αυτοκίνητο έφυγε εκτός πορείας σε μία ευθεία.

«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 ετών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του», δήλωσε στο Patris.gr, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.

Ωστόσο πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία ο δρόμος είναι καλός χωρίς επικίνδυνες στροφές και γκρεμούς. «Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος που βρήκε ακαριαίο θάνατο, φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ένας ακόμη 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και στα κάτω άκρα και μετά τις πρώτες βοήθειες που του δόθηκαν στο νοσοκομείο Σητείας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς του 16χρονου οδηγού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

Μακροζωία: Ποιες καθημερινές συνήθειες έχουν όσοι ξεπερνούν τα 100, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται αύριο

ΚΕΦΙΜ – Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: 177 ημέρες εργασίας για το κράτος – Τα συγκριτικά στοιχεία με το 2024

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σητεία: Θρήνος για τον 15χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε μία στροφή» είπε ο 16χρονος οδηγός

Μοναχοπαίδι ήταν ο 15χρονος Γιάννης που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε ...
11:27 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ασπρόπυργος: Βίντεο από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς – 10 συλλήψεις, κατασχέθηκαν καραμπίνα και σιδερογροθιά

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης ...
10:21 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μπλόκο Νίκαιας: Έσκασαν τα λάστιχα σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο περιστατικό ήρθαν αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας πο...
08:35 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Σητεία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Νεκρός ένας 16χρονος

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης (13/1) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι