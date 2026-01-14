Γροιλανδία: Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης – Η Γαλλία θα ανοίξει προξενείο στο νησί

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα βρεθούν σήμερα στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης αναφορικά με το τεράστιο νησί της Αρκτικής, μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στο ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός αραιοκατοικημένου νησιού που βρίσκεται σε στρατηγική θέση.

Οι απειλές του αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά μετά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας στις αρχές του μήνα που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά όμως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος τονίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία για να περιορίσουν την επέκταση της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

«Γεωπολιτική κρίση»

Σύμφωνα με την Πένι Νάας, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS), ένα κέντρο μελετών των διατλαντικών σχέσεων, η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι σύντομη, αν οι Αμερικανοί επιμείνουν στην απαίτησή τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως κόστους.

Ωστόσο, «αν υπάρξει μια μικρή απόχρωση διαφοροποίησης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική συζήτηση», εκτίμησε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και, αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ», τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές του Νίλσεν, ο Τραμπ απάντησε: «Ε, καλά, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα». «Δεν ξέρω τίποτα (για τον Γροιλανδό πρωθυπουργό), αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Νίλσεν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν εκτίμησε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στην «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον πιο στενό μας σύμμαχο».

Η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν προστατεύει επαρκώς τη Γροιλανδία έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Κοπεγχάγη υπενθυμίζει ότι έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσει σχεδόν 90 δισεκατομμύρια κορώνες (12 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική.

Λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου -αποτελούμενη κυρίως από Δημοκρατικούς, αλλά και έναν Ρεπουμπλικανό- θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τη Δανία.

«Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου Τραμπ προς τη Γροιλανδία είναι ανώφελες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδυναμώνουν τη συμμαχία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν που θα πάρει μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή.

Προξενείο στη Γροιλανδία από τη Γαλλία

Η Γαλλία θα εγκαινιάσει ένα προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου, μια κίνηση που σχεδίαζε το Παρίσι από πέρυσι, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν- Νοέλ Μπαρό, εν μέσω των πιέσεων που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να εκβιάζουν τη Γροιλανδία και να δηλώνουν ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο της αυτόνομης αυτής δανέζικης περιοχής, πρόσθεσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Η επίθεση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ (…) οπότε αυτός ο εκβιασμός πρέπει προφανώς να σταματήσει», υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

