Βίντεο: Καρέ καρέ η διάσωση ενός σκιέρ που θάφτηκε από χιονοστιβάδα – «Είδα ένα πόδι να προεξέχει»

Σύνοψη από το

  • Ένα στιγμιότυπο που κόβει την ανάσα από τις ελβετικές Άλπεις καταγράφει τη δραματική διάσωση ενός σκιέρ που είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι έπειτα από χιονοστιβάδα.
  • Ο Ματέο Τζίλα, κάνοντας σκι στις πλαγιές του Ένγκελμπεργκ, παρατήρησε ένα πόδι να προεξέχει από το χιόνι και αμέσως έσπευσε για τη διάσωση του θαμμένου σκιέρ.
  • Ο σκιέρ που απεγκλωβίστηκε φάνηκε να μην έχει τραυματιστεί, ενώ το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου στις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Καρέ καρέ η διάσωση ενός σκιέρ που θάφτηκε από χιονοστιβάδα – «Είδα ένα πόδι να προεξέχει»

Ένα στιγμιότυπο που κόβει την ανάσα από τις ελβετικές Άλπεις καταγράφει τη δραματική διάσωση ενός σκιέρ που είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι έπειτα από χιονοστιβάδα.

Ο 37χρονος Ματέο Τζίλα, φανατικός σκιέρ, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που έσκαβε μανιωδώς για να απεγκλωβίσει έναν άνδρα από έναν όγκο φρέσκου χιονιού, καθώς διέκρινε ένα άκρο να προεξέχει.

σκιέρ

Ο Τζίλα έκανε σκι το Σάββατο στις πλαγιές του Ένγκελμπεργκ, όταν παρατήρησε αρχικά έναν άνδρα σε απόσταση να προσπαθεί να ανέβει χωρίς σκι.

«Κάναμε σκι στο Ένγκελμπεργκ σε μια μέρα με πολύ πούδρα. Χιόνιζε και είχαμε δεχθεί γύρω στα 40 με 50 εκατοστά φρέσκιας πούδρας», θυμήθηκε, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων Caters.

«Είδα έναν τύπο μακριά που προσπαθούσε να ανέβει χωρίς σκι, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως τα είχε χάσει και κατέβηκα για να τον βοηθήσω να τα ψάξουμε. Αλλά μετά γύρισα το κεφάλι μου και είδα ένα πόδι να προεξέχει από το χιόνι».

Έχοντας προηγούμενη εκπαίδευση σε περιστατικά χιονοστιβάδων, ο Τζίλα έτρεξε αμέσως προς το σημείο και άρχισε να απελευθερώνει τον άνδρα όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όπως φαίνεται και στο έντονο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πήγα αμέσως και αφαίρεσα το χιόνι από το πρόσωπο και το στόμα του, του μιλούσα για να ελέγξω αν ήταν τραυματισμένος», είπε.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Matteo Zilla (@matteozilla)


«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν τραυματισμένος και πολύ αργά αφαιρέσαμε το υπόλοιπο χιόνι από το σώμα του».

Όταν τελικά απεγκλωβίστηκε από το βαρύ στρώμα χιονιού, φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί. «Το πιο σημαντικό ήταν να του σώσω τη ζωή, και όχι τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο Τζίλα.


Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου στις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές.

Μόνο τον τελευταίο μήνα, 17 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε τις περιφερειακές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις «ακραίου κινδύνου» στις πίστες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ποιες καθημερινές συνήθειες έχουν όσοι ξεπερνούν τα 100, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Το «βραχιολάκι» αλλάζει τα Επείγοντα σε όλα τα νοσοκομεία-Καθολική εφαρμογή τον Φεβρουάριο

ΑΑΔΕ: Με αιχμή το «ΔΕΟΣ» οι μάχες κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της οικονομικής απάτης

Ταξί: Δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα – Χειρόφρενο σηκώνουν ξανά οι οδηγοί σε ολόκληρη τη χώρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

«Είσαι νεκρός;»: Η εφαρμογή-φαινόμενο αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της – Ιδανική για όσους ζουν μόνοι

«Είσαι νεκρός;». Mια κινεζική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που προορίζεται για ανθρώπους που ζ...
08:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Περισσότεροι από 2.500 νεκροί στις διαδηλώσεις την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει ότι «έρχεται βοήθεια» – Αναφορές ότι ο πραγματικός αριθμός είναι έως 20.000

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φονικότερη έκρηξη κοινωνικής οργής τ...
08:13 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η πιθανή μεγαλύτερη εδαφική επέκταση των ΗΠΑ συγκρούεται με το μέλλον του ΝΑΤΟ – Ο κίνδυνος ενός γεωπολιτικού αυτογκόλ από τον Τραμπ

Ανάμεσα στο ενδεχόμενο της μεγαλύτερης εδαφικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ και στον κίνδυν...
07:43 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου

Ο Γιώργος Βασιλείου άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε ηλικία 94...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι