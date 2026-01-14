Βίντεο: Καρέ καρέ η διάσωση ενός σκιέρ που θάφτηκε από χιονοστιβάδα – «Είδα ένα πόδι να προεξέχει»

Ένα στιγμιότυπο που κόβει την ανάσα από τις ελβετικές Άλπεις καταγράφει τη δραματική διάσωση ενός σκιέρ που είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι έπειτα από χιονοστιβάδα.

Ο 37χρονος Ματέο Τζίλα, φανατικός σκιέρ, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που έσκαβε μανιωδώς για να απεγκλωβίσει έναν άνδρα από έναν όγκο φρέσκου χιονιού, καθώς διέκρινε ένα άκρο να προεξέχει.

Ο Τζίλα έκανε σκι το Σάββατο στις πλαγιές του Ένγκελμπεργκ, όταν παρατήρησε αρχικά έναν άνδρα σε απόσταση να προσπαθεί να ανέβει χωρίς σκι.

«Κάναμε σκι στο Ένγκελμπεργκ σε μια μέρα με πολύ πούδρα. Χιόνιζε και είχαμε δεχθεί γύρω στα 40 με 50 εκατοστά φρέσκιας πούδρας», θυμήθηκε, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων Caters.

«Είδα έναν τύπο μακριά που προσπαθούσε να ανέβει χωρίς σκι, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως τα είχε χάσει και κατέβηκα για να τον βοηθήσω να τα ψάξουμε. Αλλά μετά γύρισα το κεφάλι μου και είδα ένα πόδι να προεξέχει από το χιόνι».

Έχοντας προηγούμενη εκπαίδευση σε περιστατικά χιονοστιβάδων, ο Τζίλα έτρεξε αμέσως προς το σημείο και άρχισε να απελευθερώνει τον άνδρα όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όπως φαίνεται και στο έντονο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πήγα αμέσως και αφαίρεσα το χιόνι από το πρόσωπο και το στόμα του, του μιλούσα για να ελέγξω αν ήταν τραυματισμένος», είπε.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν τραυματισμένος και πολύ αργά αφαιρέσαμε το υπόλοιπο χιόνι από το σώμα του».

Όταν τελικά απεγκλωβίστηκε από το βαρύ στρώμα χιονιού, φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί. «Το πιο σημαντικό ήταν να του σώσω τη ζωή, και όχι τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο Τζίλα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου στις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές.

Μόνο τον τελευταίο μήνα, 17 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε τις περιφερειακές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις «ακραίου κινδύνου» στις πίστες.