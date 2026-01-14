Μπλόκο Νίκαιας: Έσκασαν τα λάστιχα σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο περιστατικό ήρθαν αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κάποιοι βανδάλισαν τα τρακτέρ τους.

Άγνωστοι έγραψαν τη λέξη «προδότες» πάνω στα τρακτέρ των δύο αγροτών και ξεφούσκωσαν τα λάστιχά τους. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι προχώρησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά σίγουρα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα αποδοκιμασίας για την παρουσία τους στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε απερίφραστα την πράξη επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου, ενώ σε δηλώσεις του στο ΟPEN ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι τα μέλη του μπλόκου θα φροντίσουν να καθαρίσουν με δικά τους έξοδα τα οχήματα των συναδέλφων τους για να μην υπάρξουν παρερμηνείες και αποπροσανατολισμός.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesspost.gr, οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι η μόνη ενέργεια στην οποία πρόκειται να προβούν είναι η αποβολή των δύο συγκεκριμένων αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας και τίποτε άλλο, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η σημερινή κίνηση προέρχεται από άλλα «κέντρα».

Σημειώνεται ότι στις 13:00 συνεδριάζει η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή στον Παλαμά Καρδίτσας για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, έχοντας προειδοποιήσει για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές»

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στους βανδαλισμούς που έγιναν στα τρακτέρ των δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές» τόνισε μιλώντας στο ERTNews ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός επεσήμανε μάλιστα ότι οι δύο αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη από τη Νίκαια έθεσαν ένα πολύ σημαντικό θέμα, εκείνο της αποζημίωσης του τριφυλλιού.