Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές»

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στους βανδαλισμούς που έγιναν στα τρακτέρ των δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές» τόνισε μιλώντας στο ERTNews ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός επεσήμανε μάλιστα ότι οι δύο αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη από τη Νίκαια έθεσαν ένα πολύ σημαντικό θέμα, εκείνο της αποζημίωσης του τριφυλλιού.