Φάμελλος για Καρυστιανού: Δεν συμβαδίζει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό, τονίζοντας ότι «είναι οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη» στον τομέα αυτό.
  • Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο» με τους αγρότες, ενώ απέρριψε το επιχείρημα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου ως «ψέμα», προτείνοντας φορολόγηση μερισμάτων και κερδών τραπεζών.
  • Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη για «συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων» για την επίτευξη προοδευτικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κυβέρνηση «επικίνδυνη με πολλά σκάνδαλα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε κριτική και στην Μαρία Καρυστιανού, ενώ σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είπε ότι έχουν ευθύνη όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε για την Μαρία Καρυστιανού: «Εμείς στηρίξαμε και τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανoύ και όλων των συγγενών γιατί το έγκλημα των Τεμπών και της συγκάλυψης είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλη την κοινωνία. Ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης που την πήγε στην Ευρώπη. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε την ίδια στάση, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

Συμπλήρωσε ωστόσο: «Από όσα έχει διατυπώσει μέχρι τώρα, δεν συμβαδίζει με την πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε ένα σχόλιο η κ. Καρυστιανού ότι είναι ίδια κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αυτό είναι απαράδεκτο. Γενικότερα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τους μισθούς».

Για το αγροτικό είπε: «Είναι οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αγροτικό. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο. Όσον αφορά τον διάλογο ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει τον προπονητή που προσπαθεί να καθορίσει πριν τον αγώνα την σύνθεση της αντίπαλης ομάδας. Γιατί μιλά για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν στελέχη του δικού της κόμματος μεταξύ των αγροτών; Είναι σαν η κυβέρνηση να μέμφεται τον χαρακτήρα της ως κόμμα». Όσο για το ποιοι συμμετείχαν την χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό είπε ότι ήταν «ελλειμματικότατη» η εκπροσώπηση.

Ακολούθως καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα κοπάδια, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για την έλλειψη προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βλέπουν τις φακές που οι ίδιοι παράγουν οκτώ φορές πάνω στο ράφι. Γιατί δεν κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει;».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί εάν θέλει να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου με τους αγρότες και απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος λέγοντας: «Είναι ψέμα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο, καταρρίφθηκε χθες που φάνηκε ότι υπάρχει λίγος ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Μπορεί να βρεθεί. Ας κάνει φορολογία μερισμάτων, ας κάνει φορολογία στα κέρδη των τραπεζών. Η ΔΕΗ θα έχει φέτος 2 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι ελάχιστα λιγότερα; Το Χρηματιστήριο Ενέργειας (που επικαλείται) δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι απίστευτο το πάρτι κερδοσκοπίας στο ρεύμα».

«Η ΝΔ εξαπάτησε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, τους στρατιωτικούς που κινητοποιήθηκαν, τους αγρότες που τους έχει 40 μέρες στο δρόμο. Αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Γιατί μας φαίνεται περίεργο; Είναι με τους λίγους που βγάζουν πολλά λεφτά. Θα παίξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, λέγοντας ότι φταίνε οι αγρότες. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη με πολλά σκάνδαλα, πρέπει να φύγει το συντομότερο», σχολίασε ο κ. Φάμελλος.

Για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόσφατη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ανέφερε: «Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν δεσμεύτηκε ότι θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε και σε εμένα. Αλλά στην συνέχεια ακολούθησε μία στάση ότι θα σας ενημερώσω όταν φύγω. Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του ενάντιου».

Για τους βουλευτές που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, αφού είπε ότι ήταν λάθος του βουλευτή που δεν συμμετείχε στην συζήτηση του προϋπολογισμού για να είναι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα, πρόσθεσε: «Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι σήμερα πρέπει να δουλεύουμε με καθαρό και συνεπή τρόπο εκπροσωπώντας τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε: Πρέπει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση. Πρέπει να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Όχι μόνο μία καλή αντιπολίτευση, αλλά μία συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων για να υπάρξει προοδευτικό ψηφοδέλτιο που να εκλέξει προοδευτική κυβέρνηση. Σε αυτό έχει συμβολή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι άλλοι παράγοντες του χώρου».

Άσκησε όμως κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά: «Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει σημεία συνεργασίας. Ωστόσο παρότι είναι συχνές οι επικοινωνίες με τον κ. Ανδρουλάκη οι απαντήσεις δεν είναι αρκετές. Ξεκινώντας από τα θέματα διεθνούς νομιμότητας (για την Βενεζουέλα) μέχρι το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το αγροτικό, τους μισθούς που είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ, χρειαζόμαστε μία προοδευτική διέξοδο. Κακώς επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόνομη διέξοδο, κακώς καθυστερεί η Νέα Αριστερά. Είναι σημαντική η συμβολή και του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ποιες καθημερινές συνήθειες έχουν όσοι ξεπερνούν τα 100, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Το «βραχιολάκι» αλλάζει τα Επείγοντα σε όλα τα νοσοκομεία-Καθολική εφαρμογή τον Φεβρουάριο

ΑΑΔΕ: Με αιχμή το «ΔΕΟΣ» οι μάχες κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της οικονομικής απάτης

Ταξί: Δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα – Χειρόφρενο σηκώνουν ξανά οι οδηγοί σε ολόκληρη τη χώρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:48 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές»

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφε...
08:27 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη- αγροτών: Το «μενού» των συζητήσεων και το παρασκήνιο – Οι προειδοποιήσεις στους «ανυποχώρητους» των μπλόκων και τα επόμενα βήματα

Η αποστροφή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντ...
00:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Έωλο το «success story» του πρωθυπουργού στους αγρότες – Δεν άκουσαν λύσεις αλλά ξανά τις ίδιες υποσχέσεις

Νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ένα έωλο «success story», ...
23:05 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Όσα συζητήθηκαν στην 3,5 ωρών συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών: Οι βελτιώσεις σε 3 μέτρα και το μήνυμα στους «σκληρούς» των μπλόκων που θέλουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

«Λευκός καπνός» για βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης βγήκε από την 3,5 ωρών συνάντηση που είχ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι