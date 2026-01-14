Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία – Ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol

Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL. Ο Τούρκος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.