Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία – Ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol

  • Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή της Αττικής, 38χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος.
  • Ο Τούρκος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της INTERPOL, καθώς είχε καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία.
  • Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν επίσης απειλή, κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών, ενώ οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σύλληψη

Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL. Ο Τούρκος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

