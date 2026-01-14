Θεσσαλονίκη: 57χρονος επιτέθηκε σε γιατρό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο – Την έσπρωξε και την έφτυσε

Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Ειδικότερα, ο 57χρονος συνελήφθη καθώς κατά τη διάρκεια εξετάσεων εντός του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επιτέθηκε αρχικά φραστικά, σύμφωνα με το thesspost.gr, σε γυναίκα γιατρό, στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια του και την έφτυσε, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί αρμοδίως.