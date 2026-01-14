Τα 3 ζώδια που αλλάζουν σελίδα στη ζωή τους – «Αφήνετε πίσω ό,τι σας έχει πονέσει»

Σύνοψη από το

  • Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια νέα, θεραπευτική εποχή, καθώς η ανάδρομη πορεία του Ουρανού αποκαλύπτει τις ανασφάλειες που πηγάζουν από ξεπερασμένα βιώματα.
  • Η ενέργεια του Ουρανού διαλύει τα παλιά, φθαρμένα μοτίβα συμπεριφοράς, επιτρέποντας την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και συναισθηματικής ανεξαρτησίας, οδηγώντας σε συναισθηματική θεραπεία και εξέλιξη.
  • Ταύρος, Καρκίνος και Αιγόκερως είναι τα τρία ζώδια που θα βιώσουν ένα καθοριστικό σημείο καμπής, αφήνοντας πίσω ανασφάλειες και παλιές συμπεριπορές για να εισέλθουν σε μια νέα εποχή θεραπείας.
Μαρίνα Σίσκου

14 Ιανουαρίου 2026: 3 Ζώδια εισέρχονται σε μια νέα εποχή θεραπείας - "αφήνετε πίσω ό,τι σας έχει πονέσει". Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια νέα, θεραπευτική εποχή. Η ημέρα αυτή αποτελεί σημείο καμπής, καθώς η ανάδρομη πορεία του Ουρανού αποκαλύπτει πού ακριβώς οι ανασφάλειές μας πηγάζουν από ξεπερασμένα βιώματα του παρελθόντος και όχι από την τωρινή μας πραγματικότητα.

Με άλλα λόγια, ενώ ήμασταν «κολλημένοι» στο παρελθόν, στις 14 Ιανουαρίου καταφέρνουμε να γκρεμίσουμε τα δικά μας οχυρά. Η ενέργεια του Ουρανού διαλύει τα παλιά, φθαρμένα μοτίβα συμπεριφοράς, επιτρέποντάς μας να νιώσουμε την ομορφιά της αυτοπεποίθησης και της συναισθηματικής ανεξαρτησίας.

Στις 14 Ιανουαρίου, αυτά τα ζώδια βιώνουν ένα καθοριστικό σημείο καμπής, καθώς οι παγιωμένες ανασφάλειές τους αρχίζουν επιτέλους να υποχωρούν. Πλέον, είμαστε σε θέση να δούμε καθαρά ότι το «παλιό αφήγημα» δεν έχει πια θέση στο παρόν. Θεραπευόμαστε συναισθηματικά και εξελισσόμαστε στον άνθρωπο που πραγματικά προοριζόμαστε να γίνουμε.

Τα 3 ζώδια που αλλάζουν σελίδα στη ζωή τους από σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2026

  • Ταύρος,
  • Καρκίνος,
  • Αιγόκερως

Ταύρος

Η ανάδρομη πορεία του Ουρανού δούλευε μυστικά στο ζώδιό σας, Ταύροι, και στις 14 Ιανουαρίου, κάτι επιτέλους κλειδώνει. Βλέπετε πόσο μεγάλη ήταν η ανασφάλειά σας εξαιτίας της αντίστασης στην αλλαγή. Τώρα, θέλετε να κάνετε κάτι γι’ αυτό.  Η στιγμή που αποδέχεστε ότι η ανάπτυξη δεν απειλεί τη σταθερότητά σας, η αυτοαμφιβολία αρχίζει να διαλύεται. Σταματάτε να αμφισβητείτε το ένστικτό σας και αρχίζετε να εμπιστεύεστε ότι, ίσως, τελικά έχετε κάτι καλό στο μυαλό σας.

Από εδώ και πέρα, οι επιλογές σας γίνονται πιο αποφασιστικές. Εμπιστεύεστε το ρυθμό σας, τις αξίες σας και την ικανότητά σας να προσαρμόζεστε χωρίς να χάνετε τον εαυτό σας. Δεν χάνετε τίποτα, Ταύροι.  Το παρελθόν σας έδωσε τη σοφία του παρόντος και σας βοηθά να εισέλθετε σε μια νέα εποχή θεραπείας!

Καρκίνος

Η 14η Ιανουαρίου φέρνει την ανακούφιση που σας επιτρέπει να αφήσετε το παρελθόν πίσω, Καρκίνοι. Το παρελθόν ήταν εκεί που δημιουργήσατε ένα αδύνατο σύνολο προτύπων. Και φυσικά, τα εφαρμόσατε στον εαυτό σας, κάτι που μόνο ενίσχυσε την ανασφάλεια.

Η ανάδρομη πορεία του Ουρανού αποκαλύπτει πόσο πολύ η ανασφάλεια έχει συνδεθεί με την προσδοκία απόρριψης προτού καν συμβεί. Βλέπετε τον εαυτό σας να απορρίπτεται πριν καν μπείτε στο δωμάτιο. Αυτή είναι η μέρα που όλα αυτά αλλάζουν.

Μόλις αφήσετε πίσω αυτές τις αμυντικές μηχανισμούς και τα αδύνατα πρότυπα, η αυτοπεποίθησή σας μεγαλώνει φυσικά. Τώρα συνειδητοποιείτε ότι είστε πιο ασφαλείς όταν είστε αυθεντικοί, παρά όταν συνεχώς προετοιμάζεστε για απώλεια. Ήρθε η ώρα να εισέλθετε σε μια νέα εποχή θεραπείας!

Αιγόκερως

Για εσάς, Αιγόκεροι, η ανάδρομη πορεία του Ουρανού φέρνει μια αλλαγή στον τρόπο που μετράτε την προσωπική σας αξία. Στις 14 Ιανουαρίου, κατανοείτε ότι οι ανασφάλειές σας συνδέονται με παρωχημένους ορισμούς της επιτυχίας. Έχετε θέσει τον εαυτό σας σε αδύνατους στόχους, επειδή πιστεύατε ότι δεν θα είχατε αξία διαφορετικά.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως του Ουρανού, αποδεσμεύεστε από την ανάγκη να αποδείξετε την αξία σας μέσω της συνεχούς προσπάθειας ή αντοχής.

Η αυτοπεποίθησή σας προέρχεται τώρα από τον αυτοσεβασμό και όχι μόνο από την επίτευξη. Στέκεστε πιο σταθεροί, γνωρίζοντας ότι είστε ήδη αρκετοί. Αυτό σας επιτρέπει να εισέλθετε σε μια νέα εποχή θεραπείας. Όλα πάνε καλά, Αιγόκεροι, και τώρα το ξέρετε!

 

