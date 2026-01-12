Τα 5 ζώδια που θα βιώσουν τον απόλυτο έρωτα μέχρι το τέλος του 2026 – Οι ημερομηνίες – «κλειδιά»

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με μελέτη, πέντε ζώδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ερωτευτούν το 2026, καθώς δέχονται την έντονη επιρροή της Αφροδίτης, του Άρη και του Δία.
  • Πέντε ζώδια προσελκύουν έναν δυνατό έρωτα, με τον Κριό, τον Αιγόκερω, τους Ιχθύες, τον Υδροχόο και τον Τοξότη να «γνωρίσουν την εγγύτητα και την τρυφερότητα».
  • Η μελέτη προσδιόρισε τις ακριβείς ημερομηνίες που η βαθιά αγάπη είναι γραφτό να βρει αυτά τα ζώδια, εξετάζοντας την επιρροή των πλανητών στους αστρολογικούς οίκους του έρωτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Τα 5 ζώδια που θα βιώσουν τον απόλυτο έρωτα μέχρι το τέλος του 2026 - Οι ημερομηνίες - «κλειδιά»

Καθώς η αστρολογική ενέργεια αλλάζει μέσα στο 2026, πέντε ζώδια είναι προορισμένα να προσελκύσουν έναν μεγάλο, αρνητικό έρωτα, και μια νέα έκθεση αποκαλύπτει πότε ακριβώς είναι πιο πιθανό να συμβεί αυτό.

Τα 5 ζώδια που «απογειώνονται» το 2026 – «Η τύχη σας αλλάζει ριζικά και βελτιώνονται τα πράγματα σε όλους τους τομείς»

Σύμφωνα με μελέτη του Tarotoo, αυτά τα ζώδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ερωτευτούν το 2026, καθώς δέχονται την έντονη επιρροή της Αφροδίτης, του Άρη και του Δία κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Για να προσδιορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες που η βαθιά αγάπη είναι γραμμένο να βρει αυτά τα ζώδια, το Tarotoo εξέτασε πότε αυτοί οι τρεις πλανήτες —που σχετίζονται με την αγάπη (Αφροδίτη), το πάθος (Άρης) και την τύχη (Δίας)— επηρεάζουν τους αστρολογικούς οίκους που συνδέονται με τον έρωτα και την οικειότητα.

Πέντε ζώδια προσελκύουν έναν δυνατό έρωτα- “θα γνωρίσετε την εγγύτητα και την τρυφερότητα”

  • Κριός,
  • Αιγόκερως,
  • Ιχθύες,
  • Υδροχόος,
  • Τοξότης

Κριός

Η μελέτη έδειξε ότι ο Κριός είναι ένα από τα ζώδια που θα προσελκύσουν τη βαθιά αγάπη το 2026. Σύμφωνα με την έκθεση, «Για αυτό το ζώδιο της φωτιάς, η Αφροδίτη θα παραμείνει στον 5ο, τον 7ο και τον 8ο οίκο —οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τις νέες σχέσεις και τον ρομαντισμό— για συνολικά 131 ημέρες».

Αυτά θα είναι τα 3 πιο τυχερά ζώδια ολόκληρο το 2026 – «Η χρονιά αυτή είναι φτιαγμένη για εσάς»

Όσον αφορά τον έρωτα και τις σχέσεις, ο Κριός θα έχει την τύχη με το μέρος του σχεδόν για το μισό έτος το 2026. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι «η καλύτερη εποχή για να αναζητήσει ο Κριός την αγάπη θα είναι το καλοκαίρι», με το πιο ευνοϊκό διάστημα για τον έρωτα να είναι από τις 14 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως προσελκύει βαθιά αγάπη το 2026, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, βρίσκεται στον 7ο οίκο σχέσεων του Αιγόκερου για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με την μελέτη, «ο Δίας επηρεάζει τις νέες γνωριμίες και προσφέρει τυχερές ευκαιρίες, οι οποίες θα είναι παρούσες για αυτό το γήινο ζώδιο για 276 ημέρες το επόμενο έτος.»

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 – «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»

Παρόλα αυτά, αν πραγματικά θέλετε να βρείτε αγάπη, ίσως να είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να την αναζητάτε το συντομότερο δυνατό, με την καλύτερη περίοδο για την αγάπη να είναι από 1 έως 17 Ιανουαρίου 2026, οπότε να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας τις επόμενες μέρες.

Ιχθύες

Το 2026, οι Ιχθύες είναι προορισμένοι να προσελκύσουν βαθιά αγάπη. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, βρίσκεται στους οίκους αγάπης των Ιχθύων για 109 ημέρες, «δημιουργώντας τις καλύτερες ευκαιρίες για αγάπη και σύνδεση.»

Εν τω μεταξύ, ο Δίας προσθέτει λίγη τύχη στην ερωτική ζωή των Ιχθύων για 111 ημέρες. Σύμφωνα με την έκθεση, η αγάπη και η έλξη φτάνουν στο αποκορύφωμά τους για τους Ιχθύες μεταξύ 3 και 6 Μαρτίου 2026.

Υδροχόος

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Υδροχόος είναι προορισμένος να προσελκύσει αληθινή αγάπη το 2026, καθώς «ο Δίας θα παραμείνει στους οίκους που σχετίζονται με την αγάπη για 165 ημέρες, καλύπτοντας σχεδόν το μισό έτος για νέες συνδέσεις και ανάπτυξη σχέσεων.»

Η μελέτη σημείωσε ότι ο Άρης παίζει επίσης έναν σημαντικό ρόλο φέτος, καθώς ο πλανήτης που κυριαρχεί στο πάθος θα περάσει χρόνο στους οίκους του Υδροχόου που σχετίζονται με την αγάπη για 138 ημέρες. Ωστόσο, η πιο ευνοϊκή περίοδος για τον Υδροχόο όλο το χρόνο θα είναι από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Τοξότης

Για τον Τοξότη, η μελέτη διαπίστωσε ότι «χάρη στον “κόκκινο πλανήτη” (Άρη), ο οποίος θα παραμείνει στον 5ο, τον 7ο και τον 8ο οίκο για 131 ημέρες, το 2026 υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη χημεία και πάθος».

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, «οι καλύτερες μέρες για να ακολουθήσετε τις σπίθες του έρωτα θα είναι την άνοιξη», και συγκεκριμένα από τις 7 έως τις 30 Μαρτίου 2026.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Η γλώσσα της «δυσαρέσκειας»: 8 φράσεις που εκπέμπουν μιζέρια και αρνητικότητα χωρίς να το συνειδητοποιείτε

Συχνά υποτιμάμε τη δύναμη των λέξεων, ειδικά όταν νιώθουμε θυμό ή πικρία. Χωρίς να το καταλαβα...
10:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που ξαναβρίσκουν την ελπίδα που είχαν χάσει εδώ και καιρό – «Μία παλιά ιδέα αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία»

Από τις 12 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια αρχίζουν να νιώθουν μια ελπίδα που είχαν καιρό να βιώσο...
09:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πέταξε έξω από το σπίτι τον αρραβωνιαστικό της με την αγενέστατη κόρη του – «Σκέφτομαι να τον χωρίσω, θέλω την ηρεμία μου»

Δεν είναι εύκολο να είσαι μαζί με κάποιον που έχει ένα αγενέστατο και αχάριστο παιδί. Ποιος θα...
08:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για μοσχαράκι στιφάδο που λιώνει στο στόμα

Η τέλεια συνταγή για μοσχαράκι στιφάδο. Ζουμερό και τρυφερό μοσχάρι που λιώνει στο στόμα με μι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι