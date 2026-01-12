Τα 5 ζώδια που θα βιώσουν τον απόλυτο έρωτα μέχρι το τέλος του 2026 – Οι ημερομηνίες – «κλειδιά»

Καθώς η αστρολογική ενέργεια αλλάζει μέσα στο 2026, πέντε ζώδια είναι προορισμένα να προσελκύσουν έναν μεγάλο, αρνητικό έρωτα, και μια νέα έκθεση αποκαλύπτει πότε ακριβώς είναι πιο πιθανό να συμβεί αυτό.

Σύμφωνα με μελέτη του Tarotoo, αυτά τα ζώδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ερωτευτούν το 2026, καθώς δέχονται την έντονη επιρροή της Αφροδίτης, του Άρη και του Δία κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Για να προσδιορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες που η βαθιά αγάπη είναι γραμμένο να βρει αυτά τα ζώδια, το Tarotoo εξέτασε πότε αυτοί οι τρεις πλανήτες —που σχετίζονται με την αγάπη (Αφροδίτη), το πάθος (Άρης) και την τύχη (Δίας)— επηρεάζουν τους αστρολογικούς οίκους που συνδέονται με τον έρωτα και την οικειότητα.

Πέντε ζώδια προσελκύουν έναν δυνατό έρωτα- “θα γνωρίσετε την εγγύτητα και την τρυφερότητα”

Κριός,

Αιγόκερως,

Ιχθύες,

Υδροχόος,

Τοξότης

Κριός

Η μελέτη έδειξε ότι ο Κριός είναι ένα από τα ζώδια που θα προσελκύσουν τη βαθιά αγάπη το 2026. Σύμφωνα με την έκθεση, «Για αυτό το ζώδιο της φωτιάς, η Αφροδίτη θα παραμείνει στον 5ο, τον 7ο και τον 8ο οίκο —οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τις νέες σχέσεις και τον ρομαντισμό— για συνολικά 131 ημέρες».

Όσον αφορά τον έρωτα και τις σχέσεις, ο Κριός θα έχει την τύχη με το μέρος του σχεδόν για το μισό έτος το 2026. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι «η καλύτερη εποχή για να αναζητήσει ο Κριός την αγάπη θα είναι το καλοκαίρι», με το πιο ευνοϊκό διάστημα για τον έρωτα να είναι από τις 14 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως προσελκύει βαθιά αγάπη το 2026, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, βρίσκεται στον 7ο οίκο σχέσεων του Αιγόκερου για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με την μελέτη, «ο Δίας επηρεάζει τις νέες γνωριμίες και προσφέρει τυχερές ευκαιρίες, οι οποίες θα είναι παρούσες για αυτό το γήινο ζώδιο για 276 ημέρες το επόμενο έτος.»

Παρόλα αυτά, αν πραγματικά θέλετε να βρείτε αγάπη, ίσως να είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να την αναζητάτε το συντομότερο δυνατό, με την καλύτερη περίοδο για την αγάπη να είναι από 1 έως 17 Ιανουαρίου 2026, οπότε να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας τις επόμενες μέρες.

Ιχθύες

Το 2026, οι Ιχθύες είναι προορισμένοι να προσελκύσουν βαθιά αγάπη. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, βρίσκεται στους οίκους αγάπης των Ιχθύων για 109 ημέρες, «δημιουργώντας τις καλύτερες ευκαιρίες για αγάπη και σύνδεση.»

Εν τω μεταξύ, ο Δίας προσθέτει λίγη τύχη στην ερωτική ζωή των Ιχθύων για 111 ημέρες. Σύμφωνα με την έκθεση, η αγάπη και η έλξη φτάνουν στο αποκορύφωμά τους για τους Ιχθύες μεταξύ 3 και 6 Μαρτίου 2026.

Υδροχόος

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Υδροχόος είναι προορισμένος να προσελκύσει αληθινή αγάπη το 2026, καθώς «ο Δίας θα παραμείνει στους οίκους που σχετίζονται με την αγάπη για 165 ημέρες, καλύπτοντας σχεδόν το μισό έτος για νέες συνδέσεις και ανάπτυξη σχέσεων.»

Η μελέτη σημείωσε ότι ο Άρης παίζει επίσης έναν σημαντικό ρόλο φέτος, καθώς ο πλανήτης που κυριαρχεί στο πάθος θα περάσει χρόνο στους οίκους του Υδροχόου που σχετίζονται με την αγάπη για 138 ημέρες. Ωστόσο, η πιο ευνοϊκή περίοδος για τον Υδροχόο όλο το χρόνο θα είναι από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Τοξότης

Για τον Τοξότη, η μελέτη διαπίστωσε ότι «χάρη στον “κόκκινο πλανήτη” (Άρη), ο οποίος θα παραμείνει στον 5ο, τον 7ο και τον 8ο οίκο για 131 ημέρες, το 2026 υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη χημεία και πάθος».

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, «οι καλύτερες μέρες για να ακολουθήσετε τις σπίθες του έρωτα θα είναι την άνοιξη», και συγκεκριμένα από τις 7 έως τις 30 Μαρτίου 2026.