Τα 5 ζώδια που «απογειώνονται» το 2026 – «Η τύχη σας αλλάζει ριζικά και βελτιώνονται τα πράγματα σε όλους τους τομείς»

To 2026 έφτασε και μαζί του, καταφθάνει επιτέλους η τύχη για πέντε ζώδια. Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail-Rose Remmer, τα πιο τυχερά ζώδια αυτής της χρονιάς θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις και εμπόδια κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, «στο μεγαλύτερο μέρος της, η χρονιά πρόκειται να είναι εξαιρετικά τυχερή».

Είτε η τύχη φτάσει στο πρώτο είτε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, κάθε ένα από αυτά τα ζώδια μπορεί να προσδοκά μια όμορφη μετάβαση. Από τις προσωπικές σχέσεις μέχρι την επαγγελματική σταδιοδρομία, τα πάντα βελτιώνονται για αυτούς τους εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου μέσα στο 2026.

Τα 5 ζώδια που ευνοούνται από την τύχη το 2026

Λέων,

Καρκίνος,

Τοξότης,

Αιγόκερως,

Υδροχόος

Λέων

Λέοντες, με τον Κρόνο στον όγδοο οίκο σας και τον Δία στον δωδέκατο, η ζωή ήταν αρκετά ασταθής. Ωστόσο, η τύχη επιτέλους έρχεται για εσάς το 2026, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, εισέρχεται στο ζώδιό σας στα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Remmer, αυτό είναι κρίσιμο, καθώς θα σας κάνει την πιο μαγνητική, ελκυστική και παθιασμένη εκδοχή του εαυτού σας που έχετε δει εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, με τον Βόρειο Δεσμό να μετακινείται στον Υδροχόο και τον Νότιο Δεσμό να επηρεάζει το ζώδιό σας, «είναι πολύ καλό για να απελευθερωθείτε από οποιαδήποτε εξάρτηση έχετε από σχέσεις», εξήγησε η Remmer, φέρνοντας την τύχη που θα σας κάνει να νιώσετε ανεξάρτητοι και δυνατοί ξανά.

Καρκίνος

Καρκίνοι, με τον Δία να βρίσκεται στον πρώτο οίκο του εαυτού σας στο ξεκίνημα της χρονιάς και τη σύνοδο Αφροδίτης-Δία να μπαίνει στο προσκήνιο στις 9 Ιουνίου, να περιμένετε να γίνετε η πιο μαγνητική, επιτυχημένη, ελκυστική και αρμονική εκδοχή του εαυτού σας.

Όπως εξήγησε η Remmer: «Ξεκινάμε τη χρονιά νιώθοντας θετικά για τα αισθηματικά, επειδή έχουμε τόσο την Αφροδίτη όσο και τον Άρη στον Αιγόκερω, στον έβδομο οίκο σας». Επειδή αυτή η συγκυρία είναι εξαιρετικά σπάνια, τα πάντα πρόκειται να επεκταθούν και να γίνουν πολύ καλύτερα για εσάς το 2026. Από τα οικονομικά σας μέχρι την ερωτική σας ζωή, η τύχη έρχεται προς το μέρος σας πιο γρήγορα από ό,τι περιμένετε.

Τοξότης

Τοξότες, η τύχη καταφθάνει για εσάς το 2026 «επειδή ο Δίας θα μετακινηθεί στον ένατο οίκο σας κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα», αναφέρει η Remmer — στον αστρολογικό οίκο δηλαδή όπου ο Δίας νιώθει πιο «σαν στο σπίτι του». Δεδομένου ότι ο Δίας είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, θα νιώσετε επιτέλους ότι βρίσκεστε ξανά στο στοιχείο σας, καθώς η τύχη σας επισκέπτεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά.

Αν και η Remmer εξήγησε ότι κατά το πρώτο μισό του έτους θα διαχειρίζεστε ακόμα την ενέργεια του Δία στον όγδοο οίκο σας, σημείωσε πως η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους τον Απρίλιο «μαλακώνει» αυτή την ενέργεια και φέρνει περισσότερη θετικότητα στις σχέσεις σας. Μετά από αυτό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα κερδίσετε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και μια ισχυρότερη αίσθηση του εαυτού σας, ξεκινώντας από το δεύτερο μισό του 2026.

Αιγόκερως

Η τύχη καταφθάνει για εσάς αμέσως μόλις ξεκινήσει το 2026, Αιγόκεροι, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Δίας θα βρίσκεται στον έβδομο οίκο σας (τον οίκο των σχέσεων) μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως εξηγεί η Remmer. Αυτή η διέλευση δεν φέρνει μόνο μεγάλη ασφάλεια στα επαγγελματικά σας, αλλά και μια συνολική εξέλιξη στην προσωπική σας ερωτική ζωή, αν βρίσκεστε ήδη σε μια σχέση.

Επιπλέον, η χρονιά ξεκινά με τον Ήλιο, τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Ερμή να βρίσκονται όλοι στο ζώδιό σας, δίνοντάς σας την ακριβή ώθηση κινήτρου που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το έτος με το δεξί. Πέρα από τη σημαντική επιτυχία στην καριέρα σας, θα έχετε επίσης εξαιρετική τύχη στον ρομαντικό τομέα, καθώς η σύνοδος Αφροδίτης-Δία πλησιάζει μέσα στο καλοκαίρι.

Υδροχόος

Υδροχόοι, καθώς κυβερνάστε από τον Κρόνο, η τύχη καταφθάνει για εσάς το 2026, όταν ο πλανήτης της πειθαρχίας θα εισέλθει στον Κριό και θα ανταμειφθείτε επιτέλους για τη σκληρή σας δουλειά. Ωστόσο, επειδή αυτό συμβαίνει στο ζώδιο του Κριού, θα λάβετε επίσης περισσότερα μαθήματα και το ανάλογο κάρμα που τα συνοδεύει. Ευτυχώς, με τις εκλείψεις να πραγματοποιούνται στον Λέοντα, να περιμένετε μια ουσιαστική αναβάθμιση στην ταυτότητά σας και στις σχέσεις σας.

Αυτό είναι εκπληκτικό, καθώς θα αρχίσετε επιτέλους να νιώθετε ότι παίρνετε ξανά τα ηνία της ζωής σας στα χέρια σας. Παρόλα αυτά, με τον Βόρειο Δεσμό να μετακινείται στο δικό σας ζώδιο, τον Υδροχόο, να αναμένετε ότι θα αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε τον αληθινό σας σκοπό. Δεν θα είναι εύκολο, καθώς αυτό θα σας αναγκάσει να αποκόψετε κάθε τι περιττό και ανούσιο από τη ζωή σας. Ωστόσο, με τον Δία να περνά στον Λέοντα, ο έβδομος οίκος των σχέσεών σας θα επηρεαστεί με όμορφο τρόπο, κάνοντας την ερωτική σας ζωή να “ανάψει” αναπάντεχα.