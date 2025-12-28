Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 – «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»

Πέντε ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026. Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί και η ενέργεια του Κρόνου είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για ολόκληρο τον μήνα. Ο Κρόνος κυβερνά τόσο τον Αιγόκερω όσο και τον Υδροχόο, και καθώς αρκετοί πλανήτες περνούν από αυτά τα ζώδια, η ενέργεια του Κρόνου φέρνει μια ισχυρή, φρέσκια αρχή.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου, κάνοντάς την μια πολύ παραγωγική περίοδο. Αποκομίζετε οφέλη από τον άμεσο Ερμή. Καθώς ο Άρης είναι εξυψωμένος στον Αιγόκερω, η κινητοποίηση είναι υψηλή. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου, που βρίσκεται στο ζώδιό της, σας διδάσκει πώς να εξασκείτε την συναισθηματική διαφάνεια και τη συμπόνια

Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, και η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου σας δείχνει πώς να συνεργαστείτε με την κοινότητα που έχετε ή να δημιουργήσετε μια νέα. Εδραιώνετε σημαντικές συνδέσεις για τη νέα χρονιά.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου, και ο Ερμής ακολουθεί στο ίδιο ζώδιο στις 20 Ιανουαρίου. Ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, και κλείνοντας το μήνα, θα βιώσετε την είσοδο του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου. Μαθαίνετε να γίνεστε πιο υπεύθυνοι, συμπονετικοί και υπομονετικοί με τους στόχους σας.

Αιγόκερως,

Υδροχόος,

Καρκίνος,

Λέων

Αιγόκερως

Τον Ιανουάριο, τροποποιείτε και μαθαίνετε από τις γενικότερες εμπειρίες που ο Κρόνος σας έχει φέρει από πέρυσι. Ο Ερμής στο ζώδιό σας στις αρχές του μήνα σας δίνει το πλεονέκτημα να δημιουργήσετε υπέροχες ιδέες στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τομέα. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου συνεχίζει να σας διδάσκει πώς να συνεργάζεστε καλύτερα με τους άλλους και πώς να ζητάτε βοήθεια.

Η ικανότητα να είστε πιο συμπονετικοί και παρόντες για τους άλλους είναι ένδειξη ωριμότητας. Μια διαφορετική δυναμική σε σχέση με την αρχή του 2025, όταν ο Άρης ήταν ανάδρομος σε αυτό το κομμάτι του χάρτη σας.

Η Πανσέληνος σας δείχνει πώς να είστε πιο ταπεινοί, καθώς αυτή είναι η στιγμή να εξασκήσετε τη διπλωματία και την αυτογνωσία. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, ακολουθούμενη από τον Ήλιο στις 19 Ιανουαρίου, μεταφέροντας την προσοχή σας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Όταν ο Ερμής εισέλθει σε αυτό το κομμάτι του χάρτη σας στις 20 Ιανουαρίου, θα σχεδιάσετε και θα χτίσετε τις αποταμιεύσεις σας. Ο καθορισμός σταθερών στόχων για τις επόμενες εβδομάδες γίνεται πιο εύκολος. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας στις 18 Ιανουαρίου σας δείχνει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να δουλέψετε αργά και σταθερά ώστε να πετύχετε την επιτυχία που επιθυμείτε τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Ιανουάριος είναι μια περίοδος όπου θα δείτε το δυναμικό σας, και το ανέβασμα επίπεδου γίνεται πολύ πιο εύκολο με την επιρροή του Κρόνου να σας ωθεί να πάρετε τον έλεγχο και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Υδροχόος

Αν και ξεκινάτε τη χρονιά με την περίοδο του Αιγόκερου, ο Ιανουάριος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για εσάς, καθώς θέτει τον τόνο για όλο το έτος. Άλλωστε, Υδροχόοι, ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα αργότερα μέσα στη χρονιά, ενεργοποιώντας το ζώδιό σας.

Η αγάπη και ο ρομαντισμός είναι κεντρικά θέματα. Ακόμη, αυτή τη στιγμή, ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 23 Ιανουαρίου, ξυπνώντας τις φιλοδοξίες και την ορμή σας, ειδικά αν βρισκόσασταν σε μια καμπή.

Στην αρχή του μήνα, ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο του Αιγόκερου, ακολουθούμενος από την Πανσέληνο στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου. Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 17 Ιανουαρίου, ανακουφίζοντας τυχόν εντάσεις που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού το 2025.

Οι ελεύθεροι γνωρίζουν κάποιον νέο, ενώ οι ήδη σε σχέσεις ανεβάζουν τη σχέση τους σε νέο επίπεδο. Ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 19 Ιανουαρίου, κάνοντάς αυτή την περίοδο γεμάτη γιορτές, αρμονία και επέκταση.

Η είσοδος του Ερμή στις 20 Ιανουαρίου σας φωτίζει με εξαιρετικές ιδέες, επιτρέποντάς σας να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά, και αν βρίσκεστε στον επαγγελματικό τομέα, η δουλειά σας επαινείται τώρα.

Ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, φέρνοντας περισσότερη πάθος και ενισχύοντας την εργασιακή σας ηθική. Με την όψη προς τον Πλούτωνα, νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση. Δίνετε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας και κατευθύνετε την ενέργειά σας σε κάτι διασκεδαστικό.

Συναντάτε ανθρώπους που σας μεταμορφώνουν και σας διδάσκουν νέα πράγματα. Τον Ιανουάριο, θέτετε τον τόνο για ό,τι να περιμένετε αργότερα μέσα στη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων νέων φιλιών, αφθονίας και προσωπικής δύναμης.

Καρκίνος

Καρκίνοι, καλωσορίζετε όλη την ενέργεια που προσφέρει ο Ιανουάριος. Ξεκινάτε με τον Ερμή, που εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στο ζώδιο του Αιγόκερου την 1η Ιανουαρίου. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 3 Ιανουαρίου λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση και βαθύτερη ανάλυση του πώς ο Δίας έχει αναστρέψει την προοπτική μας και πώς έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους έξι μήνες.

Η σύνδεση με νέες ιδέες και φιλοσοφίες είναι σημαντική τον Ιανουάριο, καθώς σας ωθούν να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, κάνοντάς σας να νιώθετε σίγουροι στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη που εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, φέρνει μια χαλαρωτική και ολοκληρωμένη περίοδο που σας επιτρέπει να κάνετε τη συναισθηματική εργασία για να βρείτε τη δική σας δύναμη και ισχύ.

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου ανοίγει πόρτες στον επαγγελματικό και συναισθηματικό τομέα. Νέοι έρωτες είναι στον ορίζοντα με αυτήν την ενέργεια, ενώ οι υπάρχουσες σχέσεις ενισχύονται. Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου, μια σημαντική ενέργεια που σας επιτρέπει να αναλογιστείτε τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας καθώς αναλύετε το σύστημα αξιών σας.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Υδροχόο στις 20 Ιανουαρίου, ακολουθούμενος από τον Άρη στις 23 Ιανουαρίου. Ο Άρης στον Υδροχόο φέρνει περισσότερες διαρκείς μεταμορφώσεις που συνεχίζονται για τους επόμενους έξι μήνες. Τον Ιανουάριο, ανακαλύπτετε τον μαχητή μέσα σας, και ο εσωτερικός σας πολεμιστής βγαίνει στο προσκήνιο.

Λέων

Ετοιμαστείτε για έναν Ιανουάριο που σας επιτρέπει να επανασυνδεθείτε με τις ιδέες σας. Εξερευνάτε νέους ορίζοντες και γνωρίζετε νέους ανθρώπους, Λέοντες. Οι ευκαιρίες να αναλογιστείτε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε τους επόμενους έξι μήνες γίνονται πραγματοποιήσιμες.

Ο Άρης εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στις 23 Ιανουαρίου, βοηθώντας σας να δουλέψετε με τη νοοτροπία σας γύρω από την αγάπη. Ο Άρης επιταχύνει προσωπικές μεταμορφώσεις μόλις συναντήσει τον Πλούτωνα.

Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Καρκίνου στις 3 Ιανουαρίου σας δείχνει πώς να χαλαρώσετε και να προσφέρετε στον εαυτό σας τη φροντίδα που χρειάζεται για να ανακτήσετε την ενέργειά σας. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στις 17 Ιανουαρίου, στο ζώδιο του Υδροχόου, βοηθώντας σας να γνωρίσετε νέους φίλους και να διευρύνετε τους κοινωνικούς σας κύκλους.

Ανακαλύπτετε όσα είναι προφανή στον επαγγελματικό τομέα, καθώς η Αφροδίτη μειώνει τις εντάσεις με τους συναδέλφους και σας επιτρέπει να χτίσετε καλύτερες σχέσεις με τους προϊσταμένους ή εκείνους που είναι υπεύθυνοι.

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου σας υπενθυμίζει να μην χάσετε από τα μάτια σας τους στόχους σας, καθώς σας δίνονται νέα εργαλεία για να δουλέψετε κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Εστιάστε σε μια δεξιότητα ή κάτι που θέλετε να μάθετε αυτή την περίοδο, για να αποκομίσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου και ο Ερμής στις 20 Ιανουαρίου. Με πολλούς πλανήτες στον Υδροχόο, αυτή είναι μια συναρπαστική και γεμάτη ενέργεια περίοδος που συνεχίζει την εξέλιξή σας.