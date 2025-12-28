Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 – «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»

Σύνοψη από το

  • Ο Ιανουάριος 2026 χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη ενέργεια του Κρόνου, φέρνοντας μια ισχυρή, φρέσκια αρχή και μια πολύ παραγωγική περίοδο για πολλά ζώδια.
  • Πλανητικές κινήσεις όπως η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω και η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις αρχές του μήνα, ενισχύουν την παραγωγικότητα και διδάσκουν τη συναισθηματική διαφάνεια.
  • Συγκεκριμένα, τέσσερα ζώδια – Αιγόκερως, Υδροχόος, Καρκίνος και Λέων – προσελκύουν σημαντική αφθονία και καλοτυχία, καθώς «διανύουν μια πολύ παραγωγική περίοδο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 - «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»
Φωτογραφία: Pexels

Πέντε ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026.  Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί και η ενέργεια του Κρόνου είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για ολόκληρο τον μήνα.  Ο Κρόνος κυβερνά τόσο τον Αιγόκερω όσο και τον Υδροχόο, και καθώς αρκετοί πλανήτες περνούν από αυτά τα ζώδια, η ενέργεια του Κρόνου φέρνει μια ισχυρή, φρέσκια αρχή.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα σημαντικό δώρο από το σύμπαν – «Γίνεστε πιο σοφοί απ’ τα λάθη του παρελθόντος»

Ο Ερμής εισέρχεται στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου, κάνοντάς την μια πολύ παραγωγική περίοδο. Αποκομίζετε οφέλη από τον άμεσο Ερμή. Καθώς ο Άρης είναι εξυψωμένος στον Αιγόκερω, η κινητοποίηση είναι υψηλή.  Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου, που βρίσκεται στο ζώδιό της, σας διδάσκει πώς να εξασκείτε την συναισθηματική διαφάνεια και τη συμπόνια

Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, και η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου σας δείχνει πώς να συνεργαστείτε με την κοινότητα που έχετε ή να δημιουργήσετε μια νέα.  Εδραιώνετε σημαντικές συνδέσεις για τη νέα χρονιά.

Tα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία από την επόμενη εβδομάδα – «Καταλαβαίνετε τι αξίζετε και όλα αλλάζουν»

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου, και ο Ερμής ακολουθεί στο ίδιο ζώδιο στις 20 Ιανουαρίου. Ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, και κλείνοντας το μήνα, θα βιώσετε την είσοδο του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου. Μαθαίνετε να γίνεστε πιο υπεύθυνοι, συμπονετικοί και υπομονετικοί με τους στόχους σας.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν σημαντική αφθονία και καλοτυχία – «Διανύετε μια πολύ παραγωγική περίοδο»

  • Αιγόκερως,
  • Υδροχόος,
  • Καρκίνος,
  • Λέων

Αιγόκερως

Τον Ιανουάριο, τροποποιείτε και μαθαίνετε από τις γενικότερες εμπειρίες που ο Κρόνος σας έχει φέρει από πέρυσι.  Ο Ερμής στο ζώδιό σας στις αρχές του μήνα σας δίνει το πλεονέκτημα να δημιουργήσετε υπέροχες ιδέες στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τομέα. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου συνεχίζει να σας διδάσκει πώς να συνεργάζεστε καλύτερα με τους άλλους και πώς να ζητάτε βοήθεια.

Τα 5 ζώδια που θα δουν επιτέλους βελτίωση στα ερωτικά τους τον Ιανουάριο του 2026 – «Θα ζήσετε μία ουσιαστική και σταθερή αγάπη»

Η ικανότητα να είστε πιο συμπονετικοί και παρόντες για τους άλλους είναι ένδειξη ωριμότητας. Μια διαφορετική δυναμική σε σχέση με την αρχή του 2025, όταν ο Άρης ήταν ανάδρομος σε αυτό το κομμάτι του χάρτη σας.

Η Πανσέληνος σας δείχνει πώς να είστε πιο ταπεινοί, καθώς αυτή είναι η στιγμή να εξασκήσετε τη διπλωματία και την αυτογνωσία. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, ακολουθούμενη από τον Ήλιο στις 19 Ιανουαρίου, μεταφέροντας την προσοχή σας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Όταν ο Ερμής εισέλθει σε αυτό το κομμάτι του χάρτη σας στις 20 Ιανουαρίου, θα σχεδιάσετε και θα χτίσετε τις αποταμιεύσεις σας. Ο καθορισμός σταθερών στόχων για τις επόμενες εβδομάδες γίνεται πιο εύκολος. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας στις 18 Ιανουαρίου σας δείχνει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να δουλέψετε αργά και σταθερά ώστε να πετύχετε την επιτυχία που επιθυμείτε τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Ιανουάριος είναι μια περίοδος όπου θα δείτε το δυναμικό σας, και το ανέβασμα επίπεδου γίνεται πολύ πιο εύκολο με την επιρροή του Κρόνου να σας ωθεί να πάρετε τον έλεγχο και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Υδροχόος

Αν και ξεκινάτε τη χρονιά με την περίοδο του Αιγόκερου, ο Ιανουάριος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για εσάς, καθώς θέτει τον τόνο για όλο το έτος. Άλλωστε, Υδροχόοι, ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα αργότερα μέσα στη χρονιά, ενεργοποιώντας το ζώδιό σας.

Η αγάπη και ο ρομαντισμός είναι κεντρικά θέματα. Ακόμη, αυτή τη στιγμή, ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 23 Ιανουαρίου, ξυπνώντας τις φιλοδοξίες και την ορμή σας, ειδικά αν βρισκόσασταν σε μια καμπή.

Στην αρχή του μήνα, ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο του Αιγόκερου, ακολουθούμενος από την Πανσέληνο στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου. Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 17 Ιανουαρίου, ανακουφίζοντας τυχόν εντάσεις που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού το 2025.

Οι ελεύθεροι γνωρίζουν κάποιον νέο, ενώ οι ήδη σε σχέσεις ανεβάζουν τη σχέση τους σε νέο επίπεδο. Ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 19 Ιανουαρίου, κάνοντάς αυτή την περίοδο γεμάτη γιορτές, αρμονία και επέκταση.

Η είσοδος του Ερμή στις 20 Ιανουαρίου σας φωτίζει με εξαιρετικές ιδέες, επιτρέποντάς σας να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά, και αν βρίσκεστε στον επαγγελματικό τομέα, η δουλειά σας επαινείται τώρα.

Ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, φέρνοντας περισσότερη πάθος και ενισχύοντας την εργασιακή σας ηθική. Με την όψη προς τον Πλούτωνα, νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση. Δίνετε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας και κατευθύνετε την ενέργειά σας σε κάτι διασκεδαστικό.

Συναντάτε ανθρώπους που σας μεταμορφώνουν και σας διδάσκουν νέα πράγματα. Τον Ιανουάριο, θέτετε τον τόνο για ό,τι να περιμένετε αργότερα μέσα στη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων νέων φιλιών, αφθονίας και προσωπικής δύναμης.

Καρκίνος

Καρκίνοι, καλωσορίζετε όλη την ενέργεια που προσφέρει ο Ιανουάριος. Ξεκινάτε με τον Ερμή, που εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στο ζώδιο του Αιγόκερου την 1η Ιανουαρίου. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 3 Ιανουαρίου λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση και βαθύτερη ανάλυση του πώς ο Δίας έχει αναστρέψει την προοπτική μας και πώς έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους έξι μήνες.

Η σύνδεση με νέες ιδέες και φιλοσοφίες είναι σημαντική τον Ιανουάριο, καθώς σας ωθούν να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, κάνοντάς σας να νιώθετε σίγουροι στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη που εισέρχεται στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου, φέρνει μια χαλαρωτική και ολοκληρωμένη περίοδο που σας επιτρέπει να κάνετε τη συναισθηματική εργασία για να βρείτε τη δική σας δύναμη και ισχύ.

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου ανοίγει πόρτες στον επαγγελματικό και συναισθηματικό τομέα. Νέοι έρωτες είναι στον ορίζοντα με αυτήν την ενέργεια, ενώ οι υπάρχουσες σχέσεις ενισχύονται.  Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου, μια σημαντική ενέργεια που σας επιτρέπει να αναλογιστείτε τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας καθώς αναλύετε το σύστημα αξιών σας.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Υδροχόο στις 20 Ιανουαρίου, ακολουθούμενος από τον Άρη στις 23 Ιανουαρίου. Ο Άρης στον Υδροχόο φέρνει περισσότερες διαρκείς μεταμορφώσεις που συνεχίζονται για τους επόμενους έξι μήνες.  Τον Ιανουάριο, ανακαλύπτετε τον μαχητή μέσα σας, και ο εσωτερικός σας πολεμιστής βγαίνει στο προσκήνιο.

Λέων

Ετοιμαστείτε για έναν Ιανουάριο που σας επιτρέπει να επανασυνδεθείτε με τις ιδέες σας. Εξερευνάτε νέους ορίζοντες και γνωρίζετε νέους ανθρώπους, Λέοντες.  Οι ευκαιρίες να αναλογιστείτε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε τους επόμενους έξι μήνες γίνονται πραγματοποιήσιμες.

Ο Άρης εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στις 23 Ιανουαρίου, βοηθώντας σας να δουλέψετε με τη νοοτροπία σας γύρω από την αγάπη. Ο Άρης επιταχύνει προσωπικές μεταμορφώσεις μόλις συναντήσει τον Πλούτωνα.

Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Καρκίνου στις 3 Ιανουαρίου σας δείχνει πώς να χαλαρώσετε και να προσφέρετε στον εαυτό σας τη φροντίδα που χρειάζεται για να ανακτήσετε την ενέργειά σας.  Η Αφροδίτη εισέρχεται στον τομέα των σχέσεών σας στις 17 Ιανουαρίου, στο ζώδιο του Υδροχόου, βοηθώντας σας να γνωρίσετε νέους φίλους και να διευρύνετε τους κοινωνικούς σας κύκλους.

Ανακαλύπτετε όσα είναι προφανή στον επαγγελματικό τομέα, καθώς η Αφροδίτη μειώνει τις εντάσεις με τους συναδέλφους και σας επιτρέπει να χτίσετε καλύτερες σχέσεις με τους προϊσταμένους ή εκείνους που είναι υπεύθυνοι.

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου σας υπενθυμίζει να μην χάσετε από τα μάτια σας τους στόχους σας, καθώς σας δίνονται νέα εργαλεία για να δουλέψετε κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Εστιάστε σε μια δεξιότητα ή κάτι που θέλετε να μάθετε αυτή την περίοδο, για να αποκομίσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο στις 19 Ιανουαρίου και ο Ερμής στις 20 Ιανουαρίου. Με πολλούς πλανήτες στον Υδροχόο, αυτή είναι μια συναρπαστική και γεμάτη ενέργεια περίοδος που συνεχίζει την εξέλιξή σας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:05 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
12:07 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αν κάποιος συγγενής σας έχει αυτές τις 9 συμπεριφορές στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, πιθανότατα είναι βαθιά δυστυχισμένος

Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις θα έπρεπε να είναι ευχάριστες στιγμές, σωστά;  Το εορταστικό τρ...
10:09 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα σημαντικό δώρο από το σύμπαν – «Γίνεστε πιο σοφοί απ’ τα λάθη του παρελθόντος»

Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό δώρο από το σύμπαν. Η αστρολογική ...
09:27 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Η γυναίκα του απολύθηκε εδώ και έναν μήνα από τη δουλειά της και δεν το ήξερε – «Μου έλεγε πως πηγαίνει στο γραφείο ενώ ήταν στο σπίτι του εραστή της»

Όταν η σύζυγός σου λέει ότι μαζεύει άδεια για κάτι σημαντικό, συνήθως δεν υποψιάζεσαι ότι αυτό...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα