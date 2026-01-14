Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Οι κινήσεις της αφού έφτασε Αθήνα – Τα βίντεο ντοκουμέντα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι αστυνομικοί στο γεγονός ότι η 16χρονη είχε προχωρήσει στην πώληση προσωπικών της αντικειμένων, ενώ μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της διέγραψε όλους τους λογαριασμούς της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις κινήσεις της, οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η φυγή της ήταν προσχεδιασμένη και πραγματοποιήθηκε με δική της απόφαση, χωρίς ενδείξεις εξαναγκασμού ή εκβιασμού από τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά την πώληση του κινητού τηλεφώνου, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζήτησε από τον οδηγό να τη μεταφέρει αρχικά στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, ωστόσο κατέβηκε νωρίτερα, στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους δύο βίντεο ντοκουμέντα, τα οποία αποτελούν τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της. Στο πρώτο, η ανήλικη καταγράφεται να κατεβαίνει από το ταξί και να συνομιλεί στο κινητό της τηλέφωνο, φορώντας μαύρο μπουφάν, με την κουκούλα στο κεφάλι και έχοντας μαζί της σακίδιο. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς την οδό Μικράς Ασίας, με πορεία προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο δεύτερο βίντεο, από κάμερα φαρμακείου λίγα μέτρα πιο κάτω, φαίνεται να κινείται στην ίδια περιοχή και να επιστρέφει, πιθανότατα επειδή αναζητούσε σύνδεση Wi-Fi, την οποία φέρεται να είχε ζητήσει νωρίτερα από κατάστημα καφέ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η 16χρονη ενδέχεται να επισκέφθηκε ανταλλακτήριο χρυσού, προκειμένου να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα και να συγκεντρώσει χρήματα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, χαρτογραφώντας τη διαδρομή της από τον Ζωγράφο προς το κέντρο της Αθήνας.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του κινήτρου της εξαφάνισης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη. Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στη Γερμανία να κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι σχετικό.