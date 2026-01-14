Σητεία: Θρήνος για τον 15χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε μία στροφή» είπε ο 16χρονος οδηγός

Μοναχοπαίδι ήταν ο 15χρονος Γιάννης που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στην Ερημούπολη Σητείας, στην Κρήτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα -εκ των οποίων 4 ανήλικοι- εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και ανετράπη εκτός οδού.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Σητείας, ενώ έχουν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι γονείς του 16χρονου που οδηγούσε το όχημα. Το αυτοκίνητο, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή στην ιστοσελίδα patris.gr, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Στο όχημα, ο 16χρονος ήταν στη θέση του οδηγού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας ακόμα ανήλικος. Στα πίσω καθίσματα βρισκόταν ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη φίλοι τους, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγός

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος έπαθε σοκ και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Ο 16χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς συνέβη το φρικτό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 15χρονο. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.