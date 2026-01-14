Γεωργιάδης για αγρότες: Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε έναν διχασμό

«Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε έναν διχασμό, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Οι πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου για τον αγροτικό κόσμο, όπως απεδείχθη και χθες, είναι ανοιχτές, λαμβάνονται μέτρα και το θέμα θα λυθεί», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ACTION 24, με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών και την παράλληλη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την πλευρά των μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής.

Για τα μέτρα της κυβέρνησης αν συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε: «Δεν εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί. Εάν υποτεθεί ότι συνεχιστεί, νομίζω πια πως έχει σταλεί σαφές το μήνυμα προς όλους τι πρόκειται να γίνει. Από σήμερα οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, τόσο απλά. Προβλέπονται ποινικές και αστικές κυρώσεις και μεγάλα ημερήσια πρόστιμα. Όταν κλείνεις τις συγκοινωνίες προκαλείς σοβαρά ποινικά αδικήματα και βλάβη στην οικονομία. Υπάρχει νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί. Το κομμάτι των κλειστών δρόμων θα σταματήσει, όχι ο διάλογος. Ο διάλογος θα συνεχιστεί, αλλά με ανοιχτούς δρόμους».

Για την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων: «Η κυρία Καρυστιανού είχε πει στην αρχή ότι «αν μου ζητήσουν παραίτηση, θα την δώσω». Το θυμάστε αυτό; Δεν παραιτήθηκε ποτέ. Χθες συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και ψήφισαν ότι πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή την παραίτησαν, δεν παραιτήθηκε. Η ίδια μιλάει κατά των πολιτικών που είναι θεσιθήρες και κολλημένοι στην καρέκλα, αλλά η ίδια δεν παραιτείται από την Προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών».

«Πλέον, η κυρία Καρυστιανού είναι πολιτικός μας αντίπαλος και διεκδικεί την εξουσία. Θα υπόκειται τον δημοκρατικό έλεγχο που υφιστάμεθα όλοι οι πολιτικοί και ότι λέει θα περνάει από κόσκινο, όπως ισχύει για όλους μας. Δεν μπορεί πια να λέει ότι θέλει. Επί μήνες έλεγε ότι δεν γνωρίζει τον κύριο Καραχάλιο, τώρα λέει ότι τον γνωρίζει. Έλεγε ότι θα παραιτηθεί αν της το ζητήσουν, χθες χρειάστηκε να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για να την παραιτήσει. Έλεγε άλλα για τα οικονομικά του Συλλόγου προχθές, άλλα λέει σήμερα. Με συγχωρείτε, σαν πολλά δεν μαζεύονται; Τώρα τη βγάζουν δεύτερη οι δημοσκοπήσεις. Εκλογές όμως έχουμε σε ενάμιση χρόνο. Ξέρετε για πόσα κόμματα έλεγαν ότι παίρνουν ποσοστά 15% – 20% και δεν έφτασαν καν στις εκλογές;».

Για την τελεσίδικη απόφαση καταδίκης των ψευδομαρτύρων στην υπόθεση της «Novartis»: «Χθες είχαμε την τελεσίδικη καταδίκη από το εφετείο των δύο αυτών συκοφαντών, της κυρίας Μαραγγέλη και του κυρίου Δεστεμπασίδη. Οι μάρτυρες απεδείχθησαν ψεύτες και καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη. Αυτούς τους ψεύτες και συκοφάντες τους είχε ανακηρύξει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή «ήρωες της δημοκρατίας». Έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να καταθέσουμε άμεσα αγωγές και κατά του κυρίου Δεστεμπασίδη και κατά της κυρίας Μαραγγέλη. Αν νομίζουν αυτοί οι αρχιψεύταροι ότι με τη συνομωσία του Τσίπρα και των άλλων θα κάθονται πάνω στα ωραία τα εκατομμύρια που έλαβαν εις υγείαν των κορόιδων, κάνουν λάθος».

Για την έξαρση της γρίπης o υπουργός Υγείας, είπε ότι το φετινό κύμα είναι πολύ πιο δυνατό. «Στο νοσοκομείο «Αττικόν» προχθές έγιναν 125 εισαγωγές από γρίπη. Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύονται κρεβάτια σε θαλάμους και εντατικές που μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος από σοβαρό τροχαίο. Κάντε γρήγορα το εμβόλιο της γρίπης, προλαβαίνετε. Η γρίπη έρχεται σε δύο κύματα και το δεύτερο κύμα αναμένεται τον Φεβρουάριο».

Για την είσοδο ασφαλιστικών εταιρειών στα δημόσια νοσοκομεία: «Έχουμε πράγματι μία συζήτηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά σύντομα, για το πως μπορούμε να κάνουμε μία συνεργασία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα στο ΕΣΥ. Είμαι πολύ υπέρ της συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Είμαι πολύ υπέρ να συμπράξουν όλες οι δυνάμεις της χώρας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ ήδη βελτιώνεται. Η άνοδος των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΕΣΥ κάνει πιο θελκτικές τις υπηρεσίες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αν επισκεφθείτε ένα νοσοκομείο, θα δείτε ότι δεν είναι όπως παλιά. Τα νοσοκομεία αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνουμε στο ΕΣΥ».

Για τις αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν: «Δεν γίνεται να μην λέμε τίποτα για τους χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές στο Ιράν. Πού είναι η κυρία Πέρκα με τα καράβια για τη Γάζα να ετοιμάσει τώρα ένα καράβι για την Τεχεράνη; Που είναι αυτοί οι μεγάλοι διαδηλωτές της Αριστεράς που έκλειναν κάθε μέρα τη λεωφόρο Κηφισίας για να κάνουν πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ; Γιατί δεν έχει πάει ούτε ένας έξω από την πρεσβεία του Ιράν; Πού είναι αυτοί οι αγωνιστές της Αριστεράς; Τους ψάχνω με το κιάλι και δεν μπορώ να τους βρω. Τι έγινε η ευαισθησία τους; Το αναφέρω για να αναδείξω την υποκρισία τους. Ούτε ευαισθησία για τη Γάζα είχαν, ούτε τίποτα. Μίσος για τη Δύση είχαν και έχουν. Ό,τι είναι κατά της Δύσης τους κινητοποιεί στους δρόμους, ό,τι δεν είναι κατά της Δύσης δεν τους ενδιαφέρει».