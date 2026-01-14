ΗΠΑ: Η αστυνομία του Τενεσί διαψεύδει ότι περιπολικό παρέσυρε άνδρα σε διαδήλωση κατά του ICE – Δείτε το βίντεο

ΗΠΑ: Η αστυνομία του Τενεσί διαψεύδει ότι περιπολικό παρέσυρε άνδρα σε διαδήλωση κατά του ICE – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από τις κάμερες των περιπολικών ανατρέπει τους ισχυρισμούς ότι αστυνομικοί του Τενεσί παρέσυραν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδήλωσης κατά του ICE, στο Μέμφις, την Κυριακή.

Η αστυνομία της πολιτείας βρέθηκε υπό «πυρά» αφού τοπικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του διαδικτύου δημοσίευσαν ένα αποσπασματικό βίντεο που φαινόταν να δείχνει έναν άνδρα, ταυτοποιημένο ως ομοσπονδιακό αξιωματούχο επιβολής του νόμου (marshal) που βοηθούσε στη διευθέτηση της κυκλοφορίας, να γλιστρά κάτω από ένα SUV της αστυνομίας.

Ωστόσο, το πλήρες υλικό από την κάμερα του περιπολικού δείχνει τον άγνωστο άνδρα να στέκεται μπροστά στο όχημα και στη συνέχεια να γλιστρά κάτω από το περιπολικό προτού ξανασηκωθεί, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο τέλος φαίνεται να απομακρύνεται περπατώντας.

«Στο Μέμφις, υπάρχουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι ένα άτομο χτυπήθηκε από περιπολικό της Τροχαίας του Τενεσί», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook. «Αυτό είναι ψευδές. Δείτε το μόνοι σας».

«Σε αυτήν την περίπτωση, το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα το άτομο να κρατιέται στο μπροστινό μέρος του οχήματος του αστυνομικού, να ξαπλώνει και στη συνέχεια να σηκώνεται αμέσως και να φεύγει με τις δικές του δυνάμεις», πρόσθεσε.

«Το βίντεο σε κανένα σημείο δεν δείχνει το άτομο να παρασύρεται ή να τραυματίζεται, παρά τις αφηγήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημείωσε η αστυνομία.

Το υλικό, αναφέρει η New York Post, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς μέσων ενημέρωσης όπως το WMC-TV, που ανέφερε την Κυριακή ότι «το βίντεο από το σημείο δείχνει ένα περιπολικό να χτυπά έναν marshal που στεκόταν στο δρόμο μπροστά από το όχημα».

Το περιστατικό ήρθε καθώς πραγματοποιήθηκαν νέες διαδηλώσεις κατά του ICE σε όλη τη χώρα, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεάπολη.

αστυνομία ανέφερε ότι μία γυναίκα συνελήφθη κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο Μέμφις.

