Ιβάν Σβιτάιλο: Μου πήραν κι εμένα το δίπλωμα – Απλά δεν ακούστηκε το όνομά μου

  • Ο Ιβάν Σβιτάιλο παραχώρησε συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι πρόσφατα του πήραν το δίπλωμα.
  • Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με το αλκοόλ, σημειώνοντας ότι «προσπαθώ να μην ξεπερνάω το όριο» και πως «θέλει μία μόνιμη προσοχή για μια ζωή».
  • Σχετικά με την αφαίρεση του διπλώματος, ο Σβιτάιλο ανέφερε ότι ήταν «ελάχιστα πάνω από το όριο» και πως «συνέπεσα με όλους τους υπόλοιπους… απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου».
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ιβάν Σβιτάιλο παραχώρησε συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την ενασχόληση του με τον χορό αλλά και τη σχέση του με το αλκοόλ, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα του πήραν το δίπλωμα.

«Επειδή έκανα χορό, ή χορεύεις ή δεν χορεύεις. Είτε όμορφος είσαι είτε άσχημος, πρέπει να χορέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όμορφοι και όταν χορεύουν γίνονται άσχημοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άσχημοι και ανεβαίνοντας στη σκηνή σου “φεύγουν τα σαγόνια”. Από την ενέργεια, από τη γοητεία, από τον τρόπο… δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Οπότε, ευτυχώς, δεν εστίασα ποτέ σε αυτό, δεν ασχολήθηκα ποτέ με το μόντελινγκ, δεν με ενδιέφερε. Μου το είχαν προτείνει. Όταν βλέπουν ένα σώμα, ξέρεις, θέλουν να το… Απλά δεν μπορούσα να μπω εγώ σε αυτό με τίποτα, το έβρισκα ρηχό», περιγράφει.

«Με το αλκοόλ προσπαθώ να μην ξεπερνάω το όριο. Θέλει μία μόνιμη προσοχή για μια ζωή, γιατί είναι γύρω μας και είναι παντού, είναι μέσα στον τρόπο ζωής μας. […] Επίσης, ας πούμε, πριν από ένα διάστημα μου πήραν το δίπλωμα. Ήμουν ελάχιστα πάνω από το όριο και μάλιστα συνέπεσα με όλους τους υπόλοιπους (Χρήστο Μάστορα, Δήμητρα Ματσούκα, Βασίλη Μπισμπίκη) απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου», αποκάλυψε ο Ιβάν Σβιτάιλο.

