Μαρινάκης για βανδαλισμό τρακτέρ: Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν

Ανακοίνωση για τους βανδαλισμούς τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας όλα τα κόμματα να καταδικάσουν το περιστατικό. Σημειώνεται ότι δύο αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ήρθαν αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς άγνωστοι έγραψαν τη λέξη «προδότες» πάνω στα τρακτέρ τους και ξεφούσκωσαν τα λάστιχά τους.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», τονίζει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.