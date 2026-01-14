Μαρινάκης για βανδαλισμό τρακτέρ: Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν

Σύνοψη

  • Δύο αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα στο μπλόκο της Νίκαιας, με τη λέξη «προδότες» γραμμένη και τα λάστιχα ξεφούσκωτα.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τους βανδαλισμούς και καλώντας όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο.
  • Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών».
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης
Φωτογραφία: INTIME

Ανακοίνωση για τους βανδαλισμούς τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας όλα τα κόμματα να καταδικάσουν το περιστατικό. Σημειώνεται ότι δύο αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ήρθαν αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς άγνωστοι έγραψαν τη λέξη «προδότες» πάνω στα τρακτέρ τους και ξεφούσκωσαν τα λάστιχά τους.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», τονίζει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

 

 

12:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη η συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι 14 μπλόκων αγρο...
12:19 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για αγρότες: Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε έναν διχασμό

«Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύ...
12:04 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η εθνική άμυνα δεν προσφέρεται για προσωπική προβολή και μικροκομματική αξιοποίηση

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα των Ενόπλων Δυν...
10:48 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές»

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφε...
