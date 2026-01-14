Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ – Σταύρος Αραχωβίτης: «Στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος υπάρχει μετά το 2019 μία εκτόξευση»

Για “εκτόξευση” μετά το 2019, στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος, έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (9/2018-7/2019), Σταύρος Αραχωβίτης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

«Στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος βλέπουμε ότι υπάρχει, μετά το 2019 μια διαφορετική πορεία, μία εκτόξευση, και μάλιστα περισσότερο στην ΠΕ1, που είναι η περιφέρεια των βοσκοτόπων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων. Κατά τη γνώμη μου εκεί εστιάζει και η ευρωπαϊκή εισαγγελία και είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις» ανέφερε ο κ. Αραχωβίτης.

Ο πρώην υπουργός είπε ότι επί ημερών του έγινε επιτυχής πληρωμή 1,6 δισ. ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις είχαν διασφαλιστεί με νόμο ώστε να είναι ακατάσχετες. Σημείωσε επίσης ότι κατά την περίοδό του «είχαμε 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ, με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων».

Για την “τεχνική λύση” είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ήταν πάντα σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές Αρχές που την ήλεγχαν, σημειώνοντας ότι «εάν σε μια προσπάθεια να καταργηθεί η τεχνική λύση πηγαίναμε σε μονομερή αλλαγή του ορισμού (του βοσκότοπου) και βάζαμε εκτάσεις, σύμφωνα με το 1307 του Κανονισμού, ήταν πολύ πιθανό η Επιτροπή, με την οπτική της να μας έβαζε πρόστιμα, ίδια με αυτά του 2012 – 2013».

Ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες για προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με εξασφάλιση της χρηματοδότησης του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων που, όπως είπε, ήταν σε εξέλιξη κατά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη ΝΔ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ακόμα ότι με την ΚΥΑ για τα Μέτρα Ελέγχου της Αγοράς Γάλακτος, που εκδόθηκε επί των ημερών του, «έμπαιναν ασφαλιστικές δικλείδες (σύστημα “Άρτεμις”) για να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των πραγματικών ποσοτήτων που παραδίδονται, με τις βάσεις δεδομένων για τον αριθμό των ζώων, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διασταύρωση και αξιολόγηση των στοιχείων που δηλώνονταν και για επιδοτήσεις αλλά και όχι μόνο, και για να έχει εικόνα η χώρα για το τι συμβαίνει».